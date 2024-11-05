У Франції у будинку виявили на горищі скелет. Ймовірно, це попередній власник, що зник 15 років тому

На сході Франції під час ремонту мешканці будинку знайшли на горищі скелет. Ймовірно, він належить попередньому власнику, який зник у 2009 році.

Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву місцевої прокуратури.

Біля скелета чоловіка, який виявили в господарській будівлі, знайшли прикріплену до балки мотузку. Правоохоронці припускають, що на цьому місці колишній власник наклав на себе руки.

У прокуратурі додали, що останки знайшли в невеликій кімнаті безпосередньо під дахом, доступ до якої був обмежений. Дістатися до цієї частини приміщення можна було виключно через люк, який був "майже невидимий".

Скелет передали до Страсбурзького інституту судової медицини, фахівці якого проведуть розтин і спробують за допомогою ДНК членів родини попереднього власника встановити особу померлого.

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Колишній власник – чоловік 1927 року народження – зник у 2009 році. Тоді у ході розслідування поліціянтам не вдалося знайти його слідів, тому пошуки припинили в 2016 році.

За рішенням місцевого суду, у грудні 2021 року чоловіка оголосили померлим.

Раніше у США онлайн-тест ДНК допоміг знайти чоловіка, якого дитиною викрали з парку в 1951 році.