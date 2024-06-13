На Харківщині під час сімейного відпочинку в басейні потонув 2-річний хлопчик

Хлопчик самостійно вийшов на подвір'я і впав у басейн

У селі Коропове, що на Харківщині, у басейні потонув 2-річний хлопчик. Спроби реанімувати дитину були марними.

Про трагедію, яка відбулася 12 червня, повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій.

У коментарі для "УП. Життя" у відділі комунікацій поліції Харківської області розповіли, що хлопчик разом із родиною відпочивав на одній із тамтешніх баз.

Правоохоронці встановили, що зранку 12 червня малюк самостійно відчинив вхідні двері, вийшов на подвір’я, де впав у стаціонарний басейн і захлинувся.

Батьки дитини негайно вирушили назустріч бригаді медиків, аби якомога швидше надати хлопчику кваліфіковану допомогу.

"Медики намагалися реанімувати дитину, але їхні спроби виявилися марними", – зазначили поліціянти.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу із приміткою "нещасний випадок".

Надзвичайники зазначили, що за тиждень на водоймах в Україні загинуло семеро дітей.

Раніше у ДСНС опублікували статистику смертей на воді: за тиждень 3-9 червня у водоймах загинуло 23 українців, серед них – четверо дітей. Надзвичайники наголосили на важливості дотримання правил безпеки.