На Донеччині 15-річний підліток потонув у ставку – рятувальники знайшли тіло

На Донеччині 15-річний підліток загинув під час купання у ставку.

Трагедія сталася 11 червня на місцевій водоймі у селі Копані Покровського району, повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій.

Місцеві мешканці помітили, що хлопець тоне, і викликали рятувальників, але було вже пізно. Водолази ДСНС знайшли тіло та передали поліції.

"Вчора о 15:20 рятувальники 19-го державного пожежно-рятувального загону прибули до місця події. До того вони отримали повідомлення про те, що на поверхні води почала тонути дитина. Рятувальники почали пошуки", – розповіла речниця ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал.

Рятувальники виявили тіло підлітка на відстані 20 метрів від берега та підняли його на поверхню о 16:49. Смерть хлопця зафіксувала поліція.

За словами речниці ДСНС, у Донецькій області вже фіксували випадки смертей на воді цього року.

"У нас на території Донеччини через бойові дії немає визначених місць для купання, водойми не обстежені. В принципі, на водоймах заборонено відпочивати, але все одно місцеві виходять купатися з настанням сухої та спекотної погоди", - розповіла Вероніка Бахал.

Нагадаємо, тільки за перший тиждень літа в Україні на воді загинуло 23 людей, зокрема четверо дітей.