ДСНС: за перший тиждень літа на воді загинуло 23 людини, серед них – діти

За тиждень 3-9 червня на воді загинуло 23 українців, зокрема четверо дітей.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"Жахлива статистика. І це тільки початок літа", – зауважили в ДСНС.

Загалом від початку 2024 року вода забрала життя 414 людей, зокрема 26 дітей.

"Бережіть себе і своїх рідних! Жоден відпочинок на воді не вартий вашого життя! Не нехтуйте правилами (поводження на воді – ред.)", – написати у службі.

Як поводитися на воді?

Надзвичайними наголошують на важливості дотримання правил безпеки, адже нехтування ними – основна причина трагічних випадків.

Головними умовами безпеки у водоймах є:

правильно обладнані місця для купання;

наявність навичок плавання в дітей і дорослих;

постійний контроль за дітьми у воді.

Перебувати у воді дозволено виключно у спеціально відведених місцевими органами владою місцях, які мають спеціальне облаштування.

Для купання варто обирати світлу частину доби та безвітряну погоду при температурі води не менше +18 °C, а повітря – +24 °C.

Надзвичайники застерігають від перебування у воді в незнайомих місцях або у водоймах із швидкою течією. Також не варто заходити у воду в стані сп’яніння чи наодинці, особливо, якщо не впевнені у своїх силах.

На випадок виникнення судом у кінцівках слід прикріпити до одягу для купання шпильку.

За словами ДСНС, найчастіша причина трагічних випадків – переоцінка власник сил під час запливів. Тому варто уникати плавання на далеку відстань.

Окрему увагу слід приділяти дітям і не дозволяти їм самостійно відвідувати навіть найменші водойми, нагадують у ДСНС.

Нагадаємо, 8 червня в Одесі відкрили першу локацію сезону – пляж "Калетон". За оцінками голови місцевої ОВА, у місті та районі з’являться ще близько 20 місць для купання.