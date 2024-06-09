ДСНС: за перший тиждень літа на воді загинуло 23 людини, серед них – діти
За тиждень 3-9 червня на воді загинуло 23 українців, зокрема четверо дітей.
Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
"Жахлива статистика. І це тільки початок літа", – зауважили в ДСНС.
Загалом від початку 2024 року вода забрала життя 414 людей, зокрема 26 дітей.
"Бережіть себе і своїх рідних! Жоден відпочинок на воді не вартий вашого життя! Не нехтуйте правилами (поводження на воді – ред.)", – написати у службі.
Як поводитися на воді?
Надзвичайними наголошують на важливості дотримання правил безпеки, адже нехтування ними – основна причина трагічних випадків.
Головними умовами безпеки у водоймах є:
- правильно обладнані місця для купання;
- наявність навичок плавання в дітей і дорослих;
- постійний контроль за дітьми у воді.
Перебувати у воді дозволено виключно у спеціально відведених місцевими органами владою місцях, які мають спеціальне облаштування.
Для купання варто обирати світлу частину доби та безвітряну погоду при температурі води не менше +18 °C, а повітря – +24 °C.
Надзвичайники застерігають від перебування у воді в незнайомих місцях або у водоймах із швидкою течією. Також не варто заходити у воду в стані сп’яніння чи наодинці, особливо, якщо не впевнені у своїх силах.
На випадок виникнення судом у кінцівках слід прикріпити до одягу для купання шпильку.
За словами ДСНС, найчастіша причина трагічних випадків – переоцінка власник сил під час запливів. Тому варто уникати плавання на далеку відстань.
Окрему увагу слід приділяти дітям і не дозволяти їм самостійно відвідувати навіть найменші водойми, нагадують у ДСНС.
Нагадаємо, 8 червня в Одесі відкрили першу локацію сезону – пляж "Калетон". За оцінками голови місцевої ОВА, у місті та районі з’являться ще близько 20 місць для купання.