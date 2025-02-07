На Харківщині двоє чоловіків чинили насильство щодо своїх дружин: як їх покарають

Двох жителів Харківщини, яким 35 і 58 років, понесуть покарання за домашнє насильство щодо їхніх дружин.

Будучи напідпитку, обвинувачені агресивно поводилися з жінками, ображали їх та погрожували.

Поліцейські склали адміністративні протоколи відносно кривдників, а суд наклав на них штрафи, повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Харківській області.

Поліцейські встановили, що один з чоловіків навіть порушував обмежувальний припис, який дружина отримувала щодо нього.

Правоохоронці проводили з чоловіками профілактичні бесіди та попереджали про кримінальну відповідальність за домашнє насильство. Вони каялися, але продовжували тероризувати жінок.

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"У рамках досудового слідства зібрано достатньо доказів, на підставі яких слідчі висунули фігурантам обвинувачення в умисному систематичному вчиненні психологічного насильства щодо осіб, з якими вони перебувають у сімейних відносинах, що призвело до психологічних страждань та погіршення якості життя потерпілих", – зазначили правоохоронці.

Обвинувальні акти відносно правопорушників скерували до суду.

Одному обвинуваченому вже винесли вирок. Враховуючи той факт, що підсудний визнав свою провину, йому призначили покарання у вигляді двох років і шести місяців обмеження волі з випробувальним терміном два роки.

Упродовж випробувального терміну чоловік повинен періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження, виконувати заходи у межах пробаційної програми "Подолання домашнього насильства".

Інший порушник ще очікує на ухвалу суду. Йому покарання у вигляді громадських робіт на строк від 150 до 240 годин або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк чи позбавлення волі на строк до двох років.

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