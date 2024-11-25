У Європі кожна третя жінка пережила насильство – опитування

Кожна третя жінка у ЄС зазнала сексуальних домагань, насильства та погроз вдома, на роботі чи у громадських місцях.

Про це свідчать результати опитування Агенції фундаментальних прав ЄС, пише The Guardian.

У ньому взяли участь понад 200 мільйонів дорослих жінок віком від 18 до 74 років з 27 країн ЄС. Дослідження проводили з 2020 по 2024 роки.

Результати показують масштабний вплив різних видів насильства на жінок.

"Третину з них [жінок] ляскали, били, копали ногами, ґвалтували або погрожували цим. У 2024 році в ЄС безпека жінок все ще не може бути гарантована", – зауважила Сірпа Раутіо, директорка Агентства ЄС з фундаментальних прав.

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Таку статистику вона назвала "сумною реальністю", адже порівняно з опитуванням 2014-го, показники практично не змінилися.

"Десять років потому ми продовжуємо спостерігати той самий шокуючий рівень насильства, від якого страждає кожна третя жінка", – зазначила Сірпа.

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Окрім того, кожна шоста жителька ЄС зазнала сексуального насильства, зокрема й зґвалтування, у дорослому віці.

Близько 19% респонденток заявили, що стикалися з погрозами та насильством з боку свого співмешканця. Раутіо зробила висновок, що подекуди навіть власний дім є для жіноцтва небезпечним.

Також жінкам ставили питання, чи стикалися вони з домаганнями на роботі. З'ясувалося, що кожна третя переживала подібний досвід. Це варіювалося від недоречних жартів до витріщання та сексуальних зазіхань. Серед жінок віком від 18 до 29 років цей показник зріс до 42%.

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Лише 14% жінок відповіли, що повідомляли про насильство поліцію. Більшість вирішили мовчати через страх за власну безпеку, почуття сорому або недовіру до влади. За словами Раутіо, ці дані вказують на те, що "ми маємо невидиму епідемію насильства в Європі".

"Тривожна реальність полягає не лише в тому, скільки жінок зазнають насильства в ЄС, але й у тому, скільки жінок не повідомляють про це", – сказала Карлієн Шіле, директорка Європейського інституту гендерної рівності.

Упродовж останніх місяців у Європі гостро постало питання насильства над жінками. Це сталося після того, як понад 50 чоловіків постали перед судом у справі про масові зґвалтування у Франції.

Раніше ми розповідали, що у Франції колишнього аніматора Disney та Pixar 59-річного Болхема Бучіба визнали винним у фінансуванні сексуального насильства над дітьми.