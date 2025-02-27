"Діяли злагоджено й оперативно": на Харківщині троє підлітків врятували чоловіка, який тонув у озері

Без вагань юнаки кинулися рятувати потопельника – вони не злякалися, не розгубилися

На Харківщині троє підлітків врятували чоловіка, який катався на ковзанах на озері і провалився під лід. Він опинився у крижаній воді без шансів вибратися самотужки.

Підлітки простягнули постраждалому гілки, щоб допомогти йому триматись на воді, і покликали на поміч дорослих.

Випадок стався 10 лютого на озері у селі Вирішальне на Харківщині, повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуації Харківської області.

"Врятували життя місцевого мешканця три хлопчики, які стали єдиними очевидцями події: 11-річний Назар Донець, 14-річний Андрій Балабанов та 14-річний Артем Шемигон. Усі вони учні Чемужівського ліцею. Троє друзів діяли злагоджено та оперативно", – йдеться у повідомленні рятувальників.

У коментарі місцевому телеканалу "Зміїв-Медіа" хлопці розповіли, що гуляли біля озера близько 16-ї години. Компанія вже збиралася йти додому, коли на озеро прийшов чоловік, аби покататися на ковзанах. Спочатку все було добре, але коли він під’їжджав ближче до берега, то провалився на кризі.

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Чоловік намагався вибратися з ополонки та лягти на лід, але тонка крига ламалася під його вагою. Тож він почав кликати на допомогу. Хлопці, які були єдиними очевидцями інциденту, побігли до нього і простягнули йому довгі гілки, аби він принаймні міг триматись над водою.

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"Ми поділились на групи. Хтось пішов кликати людей, хтось почав тримати чоловіка, щоб він не втонув", – розповів один із підлітків.

Ще один хлопець побіг до дороги і зупинив автомобіль, що проїжджав неподалік. Він привів трьох дорослих до озера, де вони за допомогою драбини витягнули постраждалого з води. За хвилину після цього на місце приїхали рятувальники.

Зі слів хлопців, постраждалому чоловікові 63 роки. Він сказав своїм рятівникам, що "якби ще 10 хвилин він пробув у воді, то не знає, чи взагалі змогли б йому допомогти".

Трьох підлітків відзначили рятувальники з Чугуївського районного управління ДСНС Харківщини: вони вручили їм подарунки та подякували за небайдужість.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як поводитись на льоду та що робити, якщо ви таки провалились у замерзлу водойму.

Тетяна Бугаєнко, "УП. Життя"