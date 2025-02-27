"Діяли злагоджено й оперативно": на Харківщині троє підлітків врятували чоловіка, який тонув у озері
На Харківщині троє підлітків врятували чоловіка, який катався на ковзанах на озері і провалився під лід. Він опинився у крижаній воді без шансів вибратися самотужки.
Підлітки простягнули постраждалому гілки, щоб допомогти йому триматись на воді, і покликали на поміч дорослих.
Випадок стався 10 лютого на озері у селі Вирішальне на Харківщині, повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуації Харківської області.
"Врятували життя місцевого мешканця три хлопчики, які стали єдиними очевидцями події: 11-річний Назар Донець, 14-річний Андрій Балабанов та 14-річний Артем Шемигон. Усі вони учні Чемужівського ліцею. Троє друзів діяли злагоджено та оперативно", – йдеться у повідомленні рятувальників.
У коментарі місцевому телеканалу "Зміїв-Медіа" хлопці розповіли, що гуляли біля озера близько 16-ї години. Компанія вже збиралася йти додому, коли на озеро прийшов чоловік, аби покататися на ковзанах. Спочатку все було добре, але коли він під’їжджав ближче до берега, то провалився на кризі.
Чоловік намагався вибратися з ополонки та лягти на лід, але тонка крига ламалася під його вагою. Тож він почав кликати на допомогу. Хлопці, які були єдиними очевидцями інциденту, побігли до нього і простягнули йому довгі гілки, аби він принаймні міг триматись над водою.
"Ми поділились на групи. Хтось пішов кликати людей, хтось почав тримати чоловіка, щоб він не втонув", – розповів один із підлітків.
Ще один хлопець побіг до дороги і зупинив автомобіль, що проїжджав неподалік. Він привів трьох дорослих до озера, де вони за допомогою драбини витягнули постраждалого з води. За хвилину після цього на місце приїхали рятувальники.
Зі слів хлопців, постраждалому чоловікові 63 роки. Він сказав своїм рятівникам, що "якби ще 10 хвилин він пробув у воді, то не знає, чи взагалі змогли б йому допомогти".
Трьох підлітків відзначили рятувальники з Чугуївського районного управління ДСНС Харківщини: вони вручили їм подарунки та подякували за небайдужість.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як поводитись на льоду та що робити, якщо ви таки провалились у замерзлу водойму.
Тетяна Бугаєнко, "УП. Життя"