Провалився під кригу: на Хмельниччині надзвичайники врятували школяра

На Хмельниччині надзвичайники врятували 12-річного хлопця, який провалився під кригу. Підлітка передали медикам.

Як розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій, подія трапилася на річці Вовк. Хлопець лежав на кризі та благав про допомогу. Його крик почув випадковий перехожий.

Повертаючись зі школи, підліток вирішив вийти на лід і спробувати зимову риболовлю. Під час цього заняття, одна з його ніг провалилася у воду. Наляканий школяр ліг на кригу й почав голосно кричати.

Рятувальники дісталися до підлітка на човні й витягли його за допомогою мотузки та рятувального круга. Після цього хлопця передали медикам.

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У ДСНС нагадують основні правила поводження на кризі:

виходити на лід можна лише за стійкої морозної погоди – особливо небезпечно перебувати на кризі на початку й наприкінці сезону, коли вона надзвичайно тонка;

в жодному разі не можна бити ногами по кризі, щоб перевірити її на міцність – є високі шанси опинитися у воді;

варто оминати білий лід або кригу з вмерзлою травою чи гіллям, а також місця, де є швидка течія чи джерела – у таких місцях є ризик провалитися у воду.

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Анастасія Боднар, "УП. Життя"