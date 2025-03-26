На Харківщині російський дрон атакував притулок з евакуйованими тваринами
На Харківщині російський безпілотник пошкодив притулок для свійських тварин, яких евакуювали з Донецької та Харківської областей.
Про це інформують Харківська обласна прокуратура та Офіс Генерального прокурора.
За даними правоохоронців, 25 березня близько 10-ї вечора ворожий ударний безпілотник атакував притулок для евакуйованих тварин. Приміщення зазнали суттєвих ушкоджень.
У притулку перебувають коні, вівці, кози, свині, яких врятували з Авдіївки, Покровська, Вовчанська, Купʼянська та інших населених пунктів. Внаслідок атаки тварини не постраждали.
Відкрито кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України). Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, нещодавно у "Фельдман Екопарку" внаслідок ворожого обстрілу загинули дві кози, одна з яких була вагітною.
А в липні 2024 року після обстрілу екопарку у селищі Лісному, що на Харківщині, зі стайні втік кенгуру. Постраждали також два працівники екопарку.