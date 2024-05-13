У Чорнобилі на міні підірвався червонокнижний дикий кінь Пржевальського

У Чорнобильській зоні, яка була окупована РФ, кінь Пржевальського підірвався на міні

У Чорнобильській зоні на російській міні підірвався дикий кінь породи Пржевальського, занесений до Червоної книги України.

Тварина загинула на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, що перебував під окупацією російських військ у 2022 році, повідомила Держприкордонслужба.

Прикордонники почули вибух міни під час виконання завдань в межах зони відчуження. Перевіряючи ділянку за допомогою безпілотника, вони помітили на природоохоронній території загиблого коня.

"Прикордонники акустично задокументували факт мінного вибуху в межах зони відчуження ЧАЕС. Як з’ясувалось, на міні підірвався дикий кінь породи Пржевальського, про що поінформовано відповідні організації", – повідомили у ДПСУ.

Кінь Пржевальського – це останній вид диких коней на Землі. Він вважається зниклим у природі (у Європі з ХІХ століття, в Азії – з ХХ століття).

Також це єдиний представник ряду конеподібних у дикій фауні України, табуни яких були акліматизовані у Чорнобильській зоні відчуження.

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Нагадаємо, дикі червонокнижні тварини уже не вперше гинуть внаслідок російської агресії. У 2022 році на позиціях росіян на Херсонщині знайшли повішених червонокнижних хом'яків.

А влітку 2023 року на Одещині знайшли понад сотню тіл червонокнижних тритонів, які загинули внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.