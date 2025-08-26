Здавала у ломбард: на Харківщині працівниця моргу систематично крала речі загиблих воїнів

На Харківщині у відділені чугуївського моргу 69-річна молодша медсестра моргу систематично крала особисті речі в загиблих захисників. Відібрані телефони та прикраси жінка здавала в ломбард.

Зловмисниці повідомили про підозру, розповіли в обласній прокуратурі та поліції Харківщини.

Правоохоронці розповіли, що розпочали розслідування після того, як до них звернулася дружина одного з полеглих військових. Жінка розповіла, що після отримання тіла з моргу помітила зникнення обручки чоловіка.

Поліціянти з’ясували, що до зникнення прикраси була причетна 69-річна працівниця Чугуївського відділення бюро судово-медичної експертизи. Виявилося, що жінка привласнювала особисті речі загиблих захисників систематично.

"[Жінка] викрадала мобільні телефони, ланцюжки, обручки тощо. Деякі кільця вона зрізала з пальців загиблих за допомогою плоскогубців. Надалі ці речі жінка здавала до ломбардів в обмін на готівку", – повідомили в прокуратурі.

РЕКЛАМА:

Під час обшуку в медсестри знайшли "велику кількість" ювелірних виробів і квитанції з ломбардів. Правоохоронці встановлюють потерпілих і перевіряють, чи до злочину були причетні інші працівники моргу.

Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

69-річній медсестрі повідомили про підозру у крадіжці (частина 4 статті 185 Кримінального кодексу) та незаконному заволодінні предметом із тіла померлого (наруга над тілом) – частина 3 статті 297.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

"Прокурори у суді клопотатимуть про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – додали правоохоронців.

Раніше дружина загиблого захисника Едуарда Рошка заявила про зникнення обручки з його тіла в морзі. Правоохоронці встановили, що до цього був причетний 49-річний працівник місцевого моргу – його засудили до п’яти років позбавлення волі.