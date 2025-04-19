У США експрацівника Гарвардської школи медицини судять за торгівлю частинами тіл: він визнав провину

Американцеві загрожує до 10 років позбавлення волі та штраф

Колишній керівник моргу Гарвардської школи медицини визнав себе винним у торгівлі частинами тіл померлих, які передавали в заклад для досліджень.

Про це повідомляє The New York Times.

57-річний Седрик Лоджу працював на посаді керівника моргу однієї з найпрестижніших шкіл медицини в США до 2023 року. До його обов'язків входила кремація тіл, які передавали університету, після їхнього дослідження.

Масштабне федеральне розслідування показало, що чоловік викрадав частини тіл померлих і продавав їх колекціонерам у кількох штатах. Торгівлю проводили в межах злочинної мережі, яка складалася з кількох людей, зокрема дружини екскерівника моргу.

Правоохоронці виявили, що приблизно з 2018 року і до свого звільнення у 2023 році американець продав мізки, шкіру, кістки та інші частини тіла, заробляючи на цьому тисячі доларів.

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За даними прокурорів, інколи Седрик Лодж запрошував покупців до моргу, аби ті могли вибрати потрібні частини тіла.

18 квітня чоловік визнав себе винним за одним пунктом звинувачення, яке передбачає покарання до 10 років ув'язнення та штраф у розмірі до 250 тисяч доларів. Угода про визнання провини передбачає, що йому більше не інкримінуватимуть вступ у змову.

Прокуратура рекомендувала присудити йому менше максимального покарання, але остаточне рішення згодом має ухвалити суд.

До відповідальності за торгівлю частинами тіла померлих притягнули шістьох із семи осіб, які були частиною злочинної мережі. Усі, крім одного, визнали свою провину або погодилися піти на домовленість зі слідством.

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Декан Гарвардської школи медицини Джордж Дейлі засудив поведінку колишнього співробітника.

"Злочинні дії Седрика Лоджа були морально ганебними та зрадливими щодо людей, які вирішили альтруїстично віддати тіла Гарвардській школі медицини для розвитку освіти та досліджень.

Хоча Лодж погодився визнати себе винним і взяти відповідальність за свої злочини, це, ймовірно, невелика втіха для родин постраждалих. Ми продовжуємо висловлювати їм наше глибоке співчуття", – заявив працівник університету.

Раніше в США пара власників похоронного бюро визнала себе винною в знущанні зі 191 тіла померлих. Американці брали гроші за поховання, а померлих залишали гнити, віддаючи рідним бетонну суміш замість праху.