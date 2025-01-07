Ґвалтували і розбещували доньок: на Київщині до 15 років ув’язнення засудили подружжя

На Київщині до 15 років ув’язнення засудили подружжя

На Київщині до 15 років в’язниці засудили подружжя, яке розбещувало доньок, ґвалтувало одну з них та знімало порно. Відзняті відео розповсюджували в інтернеті.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними Київської обласної прокуратури, жінка займалася виготовленням відео порнографічного характеру, у яких брали участь її доньки (2011 та 2013 років народження), а також вона сама.

"До зйомки окремих відеороликів вона залучала чоловіка. Обвинувачена тричі передавала йому старшу доньку з метою сексуальної експлуатації. Він ґвалтував падчерку в присутності та за активної участі дружини", – розповіли у прокуратурі.

Жінку та чоловіка визнали винними у виготовленні та розповсюдженні дитячої порнографії, розбещенні неповнолітніх, зґвалтуванні та торгівлею людьми (стаття 301-1, стаття 156, стаття 152, стаття 149 Кримінального кодексу України). Їм призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

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Раніше ми розповідали, що у Кривому Розі матір та її співмешканця судитимуть за розбещення та зґвалтування доньок жінки, яким 1 та 2 роки.