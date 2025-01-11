Справа про зґвалтування на Закарпатті: адвокати заявили про чергове затягування процесу

10 січня суд мав ухвалити фінальне рішення у справі про групове зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті, яке сталося в 2021 році. Однак засідання вкотре перенесли через нібито хворобу мами двох обвинувачених, яка є їхньою законною представницею.

Адвокати потерпілої назвали це черговою спробою затягування процесу, яка набула системного характеру і завдає психологічної шкоди постраждалій.

Про це повідомили в юридичній компанії "Міллер".

Представники потерпілої розповіли, що під час судового засідання 10 грудня суддя мав заслухати виступ одного з обвинувачених у зґвалтуванні, юнаків на лаві обвинувачених та їхніх матерів, які є законними представницями в суді. Після цього мало відбутися ухвалення остаточного рішення.

За день до цього стало відомо про те, що мати двох обвинувачених нібито захворіла, через це суд переніс засідання на 30 січня.

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Адвокати потерпілої висловили занепокоєння, адже, за їхніми словами:

сторона захисту (обвинувачені та їхні адвокати) не обґрунтували, що хвороба матері тяжка або вона не може тимчасово залишити медичний заклад і прибути на судове засідання;

сторона захисту не пояснили, чому матір обвинувачених не може приєднатися до засідання в режимі відеоконференції;

немає чітких та підтверджених лікарем строків, протягом яких нібито хвора матір має відновити свій стан здоров'я;

відсутні гарантії того, що під час наступного засідання хтось інший з боку захисту обвинувачених не поскаржиться на стан здоров'я.

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В юридичній компанії "Міллер" заявили, що після невдалої спроби мобілізації двох обвинувачених затягування процесу та зловживання правами його учасників "стали системною практикою".

Там нагадали, що 13 грудня 2024 року засідання не відбулося через нібито хворобу дитини однієї із захисниць обвинувачених. При цьому до клопотання про перенесення розгляду справи в суді не додали жодного документа, який міг би це підтвердити.

Уже 26 грудня засідання знову не відбулося через нібито втому іншої адвокатки юнаків на лаві підсудних. Втретє судовий розгляд перенесли 27 грудня – цього разу причиною стала "хвороба" матері одного з обвинувачених, яка є його законною представницею.

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"За дивним збігом обставин цю законну представницю госпіталізували до лікарні, у якій вона й працює.

Це викликає обґрунтовані підозри, що обвинувачені та їхні адвокати затягують судовий розгляд на шкоду психологічному стану потерпілої", – вважають представниці потерпілої.

Адвокати зауважили, що у Вищій раді правосуддя розглядають питання щодо дострокового припинення відрядження суду в цій справі.

"Якщо у ВРП погодяться з таким рішенням, то справу передадуть іншому судді та весь процес розпочнеться спочатку – уже втретє. Врешті це призведе до ретравматизації дівчинки, яка вчергове проживатиме той жах", – вважають адвокати потерпілої.

Вони заявили, що обвинувачені та їхні захисники затягуванням процесу та зловживання своїми правами "фактично продовжують психологічне насильство" щодо потерпілої дівчини.

"Ми наполягаємо, що лише принципова позиція учасників процесу, зокрема прокурорів та судді здатна запобігти системним штучним затягуванням та не допустить порушення права потерпілої на розгляд справи упродовж розумного строку, яке гарантує стаття 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод", – підсумували адвокати компанії "Міллер".

Про яку справу про зґвалтування йдеться?

Правоохоронці з'ясували, що в серпні 2021 року на Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчину. При цьому кривдники били потерпілу та фільмували процес знущання на телефон. Пізніше відео поширили серед учнів школи.

Дівчина не розповіла про зґвалтування батькам та бабусі – остання дізнались про це безпосередньо від правоохоронців.

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У березні 2023 року суд виніс вирок у справі – кривдників призначили по п'ять років ув'язнення, однак через неповнолітній вік суд звільнив їх від відбування покарання, призначивши іспитовий строк на два роки.

При ухваленні рішення суддя взяла до ваги "позитивні характеристики" про хлопців, які надали вчителі та інші працівники школи, де ті навчалися, а також місцева служба захисту дітей.

Згодом прокуратура оскаржила вирок – апеляційний суд скасував попереднє рішення і направив справу на повторний розгляд.