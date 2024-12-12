Бив металевим прутом: на Хмельниччині засудили чоловіка за насилля над 12-річним пасинком

Чоловіка ув'язнили на 8 років за домашнє насильство над пасинком

Мешканця Хмельницької області засудили до 8 років позбавлення волі за домашнє насильство над 12-річним пасинком.

Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, подія трапилася у січні 2024 року в одному із сіл Кам’янець-Подільського району. Між чоловіком і хлопчиком виник конфлікт. Згодом засуджений взяв до рук металевий прут і почав бити підлітка.

"12-річний хлопчик зумів вирватися й вибігти з будинку на вулицю, де проїжджав екіпаж патрульної поліції. Дитина звернулася до правоохоронців по допомогу. Вони викликали медиків, які доставили хлопчика до лікарні", – розповіли у прокуратурі.

Під час обстеження в дитини виявили травми важкого ступеня, зокрема численні переломи та забої різних частин тіла.

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До моменту оголошення вироку чоловік перебував під вартою. Суд визнав його винним в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень малолітній дитині (частина 1 статті 121 Кримінального кодексу України).

Йому призначили максимальне покарання, передбачене цією статтею, – 8 років позбавлення волі.

Раніше ми розповідали, що у Києві судитимуть 32-річного чоловіка який протягом тривалого часу чинив насильство над своєю колишньою дружиною. Це відбувалося у присутності їхнього сина.