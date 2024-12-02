Чинив насилля на очах трирічного сина: у Києві чоловіка судитимуть за переслідування ексдружини

У Святошинському районному суді Києва розглядатимуть справу 32-річного чоловіка, який протягом тривалого часу чинив насильство над своєю колишньою дружиною та ігнорував обмежувальні приписи поліції.

Про це повідомили у поліції Києва.

Зазначається, що 24-річна жінка неодноразово зверталася до правоохоронців, заявляючи, що її колишній чоловік напідпитку вчиняв фізичне та психологічне насильство. Все це відбувалося у присутності їхнього трирічного сина.

Поліція неодноразово складала адміністративні протоколи щодо порушника за статтею 173-2 КУпАП (домашнє насильство), але штрафи та обмежувальні приписи, винесені судом, чоловік ігнорував.

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Як розповіли у пресслужбі поліції у коментарі для "УП. Життя", суд заборонив чоловікові наближатися до жінки ближче, ніж на 100 метрів, та контактувати з нею протягом шести місяців, але він продовжував переслідувати колишню дружину.

Чоловік не виконував обмежувальний припис, що стало підставою для повідомлення йому про підозру та передачі справи до суду.

Порушнику повідомили про підозру за невиконання обмежувального припису. Якщо його провину доведуть у суді, йому загрожує до двох років обмеження волі.

Раніше ми розповідали, що кожна третя жінка у ЄС зазнала сексуальних домагань, насильства та погроз вдома, на роботі чи у громадських місцях.