На Прикарпатті до довічного ув’язнення засудили чоловіка, який зґвалтував і вбив 9-річну дівчинку

Дівчинка добре знала чоловіка, адже він був її родичем.

Коломийський суд Івано-Франківської області визнав 34-річного жителя Косівського району винним у зґвалтуванні та вбивстві дитини. Дівчинка добре знала чоловіка, чим він і скористався.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, зловмисника засуджено до довічного позбавлення волі.

За даними правоохоронців, у червні 2023 року чоловік попрямував слідом за 9-річною дитиною, яка рухалася з дому до будинку своєї сестри.

Злочинець запропонував дівчинці скоротити шлях, а згодом завів її у заліснену ділянку біля річки. Чоловік був родичем дитини, до того ж гостював у її батька, тим самим здобув довіру, якою пізніше скористався у злочинний спосіб.

У віддаленому місці чоловік змусив дитину зняти одяг, зґвалтував її та задушив.

Чоловік запропонував дівчинці "коротший шлях" і завів у заліснену ділянку поблизу річки. Офіс Генерального прокурора

Тіло вбитої правоохоронці знайшли за кілька годин після того, як до них звернувся тато дитини.

У коментарі "УП. Життя" в пресслужбі Івано-Франківської обласної прокуратури розповіли, що злочинець повністю визнав свою вину і співпрацював із слідством. Знайти чоловіка вдалося, зокрема, і через записи відеокамери, які зафіксували його з дівчинкою дорогою від будинку дитини.

Раніше його притягали до кримінальної відповідальності за зґвалтування, тому в цьому випадку суд обрав для чоловіка найвищу міру покарання.

Раніше ми розповідали про те, що в Києві судитимуть 35-річного вінничанина за розбещення 15-річної дівчини.