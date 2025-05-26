Брала тварин на перетримку: на Івано-Франківщині у будинку "волонтерки" знайшли тіла трьох собак

На Івано-Франківщині у волонтерки знайшли тіла трьох собак. Фото ілюстративне

На Івано-Франківщині у будинку, який орендувала "волонтерка", знайшли тіла трьох собак. Жінка брала тварин на перетримку.

Наразі її розшукують, повідомили у поліції Івано-Франківської області.

25 травня до правоохоронців надійшло звернення від мешканки Галича. Вона розповіла про загибель тварин у приватному будинку, який здавала в оренду "волонтерці" для перетримки тварин.

На місці поліціянти виявили тіла трьох собак у чорних поліетиленових пакетах. Їх вилучили та передали для проведення експертизи.

Ще одну тварину правоохоронці знайшли у важкому стані. Її одразу передали ветеринарам для лікування. Водночас самої "волонтерки" у помешканні не було.

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Підозрювана – 1999 року народження. Поліціянти встановили, що у будинку вона утримувала також власних тварин.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. Максимальне покарання – до трьох років позбавлення волі.

Наразі поліціянти розшукують підозрювану та встановлюють усі обставини.

Нагадаємо, на Одещині 20-річного чоловіка засудили за вбивство сусідського собаки. Кривдник тварини примирився з власницею тварини, тому відбувся обмеженням волі з іспитовим строком.