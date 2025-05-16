Убив собаку, бо той нібито шкодив: на Одещині засудили чоловіка

На Одещині 20-річного чоловіка засудили за вбивство сусідського собаки. Кривдник тварини примирився з власницею тварини, тому відбувся обмеженням волі з іспитовим строком.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Одеської області.

Там розповіли, що випадок трапився в лютому 2025 році. Тоді до правоохоронців звернулася жителька села Ананьївської громади. Жінка заявила, що вночі невідомі вбили собаку на території її ділянки, а тіло тварини викинули в покинутий колодязь.

На місці злочину правоохоронці виявили два закривавлені та зламані кухонні ножі та тіло пса. Експертиза показала, що собака помер через втрату крові, яку спричинили різано-рубані рани голови та шиї.

Поліціянти з’ясували, що до жорстокого поводження з твариною причетний 20-річний односелець власниці пса. Він пояснив свій вчинок тим, що собака нібито шкодив у домогосподарстві його батьків.

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"З цього приводу в поліцію він вирішив не звертатися, а проник на не огороджену територію домогосподарства жінки. Двома ножами, які приніс із собою, спричинив собаці, що перебував на прив’язі, тілесні ушкодження. Після чого вкинув тварину в колодязь", – розповіли правоохоронці.

Чоловікові інкримінували жорстоке поводження з тваринами, яке призвело до загибелі – частина 1 статті 299 Кримінального кодексу.

Кривдник собаки визнав провину та уклав угоду про примирення з його власницею. Відтак суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді одного року обмеження волі з іспитовим терміном один рік.

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У поліції пояснили, що під час випробувального строку засуджений повинен:

періодично з’являтися до органу з питань пробації;

повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання;

погоджувати виїзд за межі країни.

Раніше на Закарпатті затримали чоловіка, який у присутності двох неповнолітніх дітей жорстоко вбив сусідського собаку.