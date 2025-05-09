Львів'янин, який забив собаку співмешканки битою, отримав 5 років тюрми

У Львові судили 53-річного чоловіка, який до смерті забив собаку саморобною битою.

Суд призначив зловмиснику 5 років позбавлення волі, повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Як встановило слідство, у березні цього року чоловік вбив тварину своєї співмешканки у квартирі Шевченківського району.

Після цього він поклав тіло тварини у пакет і залишив на спільному балконі. Пакет виявив сусід, який викликав поліцію.

Досудове розслідування вели слідчі поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ Нацполіції у Львівській області.

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Зловмисника судили за жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі (ч. 3 ст. 299 КК України).

Вирок винесли за публічного обвинувачення Галицької окружної прокуратури міста Львова. На рішення ще можуть подати апеляцію.

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Нагадаємо, на Сумщині невідомі застрелили собаку української біатлоністки, а на Закарпатті чоловік забив собаку палицею під сміх дітей, які знімали злочин на відео.