Львів'янин, який забив собаку співмешканки битою, отримав 5 років тюрми
У Львові судили 53-річного чоловіка, який до смерті забив собаку саморобною битою.
Суд призначив зловмиснику 5 років позбавлення волі, повідомляє Львівська обласна прокуратура.
Як встановило слідство, у березні цього року чоловік вбив тварину своєї співмешканки у квартирі Шевченківського району.
Після цього він поклав тіло тварини у пакет і залишив на спільному балконі. Пакет виявив сусід, який викликав поліцію.
Досудове розслідування вели слідчі поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ Нацполіції у Львівській області.
Зловмисника судили за жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі (ч. 3 ст. 299 КК України).
Вирок винесли за публічного обвинувачення Галицької окружної прокуратури міста Львова. На рішення ще можуть подати апеляцію.
Нагадаємо, на Сумщині невідомі застрелили собаку української біатлоністки, а на Закарпатті чоловік забив собаку палицею під сміх дітей, які знімали злочин на відео.