На Київщині чоловік зґвалтував 15-річну доньку, його взяли під варту – поліція

На Київщині затримали 42-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 15-річної доньки.

Правоохоронці встановили, що злочин стався ввечері в одному із сіл Бориспільського району. За словами слідчих, нетверезий батько зґвалтував дівчинку вдома.

Наступного дня дівчинка розповіла про зґвалтування мамі, яка і звернулася до поліції.

"18 липня близько 15:49 години до Бориспільського управління поліції Київщини звернулася матір та повідомила, що її доньку зґвалтував рідний батько.

42-річний зловмисник, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, зґвалтував та вчинив насильницькі дії сексуального характеру відносно 15-річної доньки", – повідомляє поліція Київщини.

ВІДЕО ДНЯ

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за фактом зґвалтування та сексуального насильства (ч. 3 ст. 152, ч. 3 ст. 153 Кримінального кодексу).

Кривдника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання, а суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Нині триває слідство. Чоловіку загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, раніше на Київщині після анонімного дзвінка затримали чоловіка, який понад рік ґвалтував 13-річну доньку.

У Дніпрі затримали священника, який протягом двох років розбещував власних дітей.