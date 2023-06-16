На Київщині затримали чоловіка, який більше року ґвалтував 13-річну доньку

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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16 червня 2023

На Київщині поліціянти затримали 39-річного чоловіка, який систематично ґвалтував власну доньку.

Житель одного з сіл Броварського району більше року неодноразово вчиняв сексуальне насильство відносно 13-річної дівчинки, повідомив начальник Головного управління Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Сімʼя вже стояла на обліку як така, що перебуває у складних життєвих обставинах, і привертала увагу ювенальних служб.

А у квітні цього року поліціянтам анонімно повідомили про сексуальне насильство над дитиною.

"Приблизно в кінці квітня ми отримали анонімне повідомлення від людей, що в селі батько ґвалтує доньку. Ми одразу виїхали на місце події. В короткий термін дитину було вилучено з сім’ї.

Коли провели судово-медичну експертизу і поговорили з дитиною, факт зґвалтування підтвердився", – розповіла "УП. Життя" прессекретарка поліції Київщини Ірина Прянішнікова.

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 Фото: creatista/Depositphotos

Слідчі Броварського управління поліції Київщини, за процесуальним керівництвом прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру за фактом зґвалтування малолітньої особи (ч. 4 ст. 152 ККУ). 

"Дівчинка не одразу зізналась у тому, що зазнала сексуального насильства. Для неї це дуже важко – зараз їй надають психологічну допомогу і, звісно, вона вже не живе з батьком", – каже представниця поліції.

Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. 

Дівчинці зараз надають психологічну допомогу. Інші діти також вилучені з сім’ї.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали батька, який систематично ґвалтував двох доньок. Йому загрожує довічне ув'язнення.

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