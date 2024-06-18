На Житомирщині чоловік кілька місяців ґвалтував малолітню пасербицю: його ув'язнили на 14 років

На Житомирщині чоловік отримав 14 років за неодноразове зґвалтування пасербиці

На Житомирщині чоловік отримав 14 років в’язниці за зґвалтування малолітньої пасербиці.

Він систематично вчиняв насильство протягом кількох місяців, повідомили у Житомирській обласній прокуратурі.

Злочини у 2021 році скоїв раніше судимий 39-річний житель Радомишльської територіальної громади. Він був співмешканцем матері постраждалої.

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння та користуючись віком дівчинки, чоловік упродовж декількох місяців скоював над нею сексуальне насильство.

На дії вітчима дитина поскаржилася сусідам. Саме вони й повідомили про злочин поліції.

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Наразі дівчинка перебуває у прийомній сім’ї – її матір позбавили батьківських прав.

Чоловіка визнали винним у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої дитини та її зґвалтуванні – частина 2 статті 156 та частина 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Його засудили до 14 років ув’язнення.

Нагадаємо, на Прикарпатті до довічного ув’язнення засудили чоловіка, який зґвалтував і вбив 9-річну дівчинку.