На Київщині невідомі стріляли в собаку з пневматичної зброї: поліція шукає свідків

У Гребінці на Київщині правоохоронці проводять перевірку щодо жорстокого поводження з твариною – там невідомі, ймовірно, стріляли в лапи собаки з пневматичної зброї.

Про інцидент стало відомо після виклику місцевих ввечері 19 вересня, розповіли в Головному управлінні Національної поліції Київської області.

У коментарі для "УП. Життя" речниця місцевої поліції Яна Єрмоленко повідомила, що до правоохоронців із заявою щодо знущання з тварини звернулася її власниця. Наразі стан собаки невідомий.

За фактом ймовірного жорстокого поводження з собакою правоохоронці розпочали перевірку. Обставини події та можливих її свідків встановлюють.

"Шановні громадяни! Якщо ви стали свідком або вам відома інформація, яка стосується інциденту, звертайтесь до Білоцерківського управління поліції Київщини на спецлінію 102 або за адресою: м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 3", – закликали правоохоронці.

Раніше у Вінниці на території обласної лікарні знайшли тіла чотирьох собак – тварин могли жорстоко побити та отруїти.