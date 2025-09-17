В Ірпені працівники супермаркету могли вбити кота: у мережі магазинів відреагували

Доповнено о 19:47

Активісти заявили, що працівники супермаркету "Фора" в Ірпені задушили безпритульного кота. Керуючу магазином згодом звільнили, а керівництво мережі повідомило, що вжило можливих заходів, однак вину працівників мають встановити правоохоронці.

Інформація про жорстоке поводження з твариною вперше з’явилася на початку вересня. Зооволонтери заявили, що у серпні керуюча магазином "Фора" в Ірпені задушила безпритульного кота В цьому їй наібито допомагали інші працівники суперпаркету.

Через це громадська організація "Центр захисту тварин" звернулася із заявою до поліції, де почали розслідування.

"Упевнені, таким злочинам не місце в українському суспільстві. Безхатнім тваринам слід допомагати якомога більше. Особливо в складні часи, як нині. Тож від історій про таку жорстокість опускаються руки", – відреагували на інцидент в організації UAnimals.

Згодом Київська обласна прокуратура та місцева поліція повідомили, що перевіряють факти жорстокого поводження з твариною в межах відкритого кримінального провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що до правопорушення можуть бути причетні працівники супермаркету. Там додали, що прокурори доручили підрозділам поліції провести роз’яснювальну роботу, аби не допустити жорстокого поводження з тваринами в майбутньому.

Доповнено. У коментарі для "УП. Життя" прессекретарка Київської обласної прокуратури Юлія Колтак повідомила, що в межах досудового розслідування вже опитали працівників магазину, які могли бути свідками жорстокого поводження.

"За їхніми словами, тварину з приміщення закладу винесли на подвір’я, де задушили. Точні обставини вчиненого злочину з’ясовуються", – додала Колтак.

Також тривають пошуки тіла тварини. Після виявлення правоохоронці планують передати його на судово-медичну експертизу, аби підтвердити причину смерті. Слідчі дії продовжуються.

"Прокуратура Київщини наголошує: жорстоке поводження з тваринами є кримінальним правопорушенням. Подібні дії свідчать не лише про жорстокість, але й несуть небезпеку для суспільства в цілому.

Всі обставини події будуть ретельно перевірені, а винні – понесуть покарання відповідно до закону", – запевнили правоохоронці.

Тепер на інцидент відреагувала мережа супермаркетів. У "Форі" заявили, що дізналися про ймовірну загибель тварини зі звернень на гарячу лінію та в соцмережах. Керівництво повідомило, що провело внутрішню перевірку та "вжило можливих заходів у межах своїх повноважень", звільнивши керуючу магазином в Ірпені.

"Ми щиро розуміємо та розділяємо бажання суспільства отримати чіткі відповіді та справедливу реакцію. Проте ми зобов’язані діяти виключно в межах закону, адже не маємо повноважень самостійно встановлювати вину чи висувати звинувачення. Нам відомо, що за цим фактом подано заяву до поліції.

Тож остаточну правову оцінку інциденту та подальше з’ясування обставин, зокрема щодо можливої причетності інших осіб, можуть надати лише компетентні державні органи. Ми відкриті до співпраці й надамо всю необхідну інформацію для розслідування", – додали в мережі супермаркетів.

Нагадаємо, наприкінці серпня в Києві в одному зі сміттєвих баків знайшли п’ятьох новонароджених цуценят. У розмові з поліціянтами чоловік, який міг до цього бути причетним, пояснив, що виніс тварин, бо "думав, що вони мертві".