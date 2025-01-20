У Білій Церкві група підлітків побила 12-річну дівчину: поліція почала досудове розслідування
У Білій Церкві на Київщині підлітки побили 12-річну дівчинку. Поліціянти розпочали досудове розслідування за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень.
Як розповіли у Ювенальній поліції, про побиття 12-річної дівчинки правоохоронцям повідомили її мама.
У ході перевірки поліціянти виявили відео, на якому зафіксовано цей інцидент. Його, зокрема, поширили у соцмережах.
На записі видно, що група підлітків, ймовірно, перебуває у лісі. Постраждалу по черзі б’ють хлопці та дівчата. Вони завдають ударів як руками, так і ногами.
Правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження завдали троє неповнолітніх: ровесниця постраждалої, а також 15-річний та 16-річний хлопці.
У поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження.
Правоохоронці повідомили, що "нададуть правову оцінку діям кожного з учасників конфлікту" після завершення слідчих дій.
Нагадаємо, на Буковині у гуртожитку двоє юнаків побили студента коледжу. В нього – черепно-мозкова травма і струс мозку. Справу кваліфікували як катування.