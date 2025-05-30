"Дуже побита": на Київщині поліцейські врятували травмовану козулю

У одному з сіл Бориспільського району Київщини до правоохоронців звернувся місцевий мешканець з проханням забрати травмовану тварину.

Побита козуля з лісу забігла у подвірʼя, але самостійно вибратися вже не змогла.

Про порятунок тварини розповіли у поліції Київщини.

"Вона лежить, бо втомилась. Вона втікала і головою билась. Ми її виганяли, а вона почала кричать, бо дуже побита", – каже чоловік, який викликав правоохоронців.

РЕКЛАМА:

Поліціант на відео зауважує, що ноги у козулі – цілі.

Інспектори групи реагування патрульної поліції Володимир Пригода та Олександр Гаврилко обережно перенесли тварину у безпечне місце та передали її зоозахисникам.

У правоохоронців зазначили, що козуля отримала необхідну допомогу та має шанс на повернення до природного середовища.

Нагадаємо, нещодавно київські зооволонтери врятували черепаху, яка роками страждала від опіків через лампу.