"Панічно боялася людей": у Києві волонтери врятували куницю, в тілі якої був набій для стрільби

Волонтери врятували куницю, яку місцеві знайшли у столичному Парку партизанської слави.

Ветеринари виявили у тілі дикої тварини дріб – у неї, ймовірно, стріляли, розповіли в Команді порятунку тварин міста Києва.

Відвідувачі парку, які виявили куницю, припустили, що тварину покусали собаки, адже вона була надзвичайно агресивною до людей.

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На відео, яким поділилися волонтери, видно, що тварина сидить на снігу біля стовбура дерева і шипить на людей, що намагаються наблизитися до неї.

Волонтери прибули на місце, аби допомогти дикій тварині.

"При наближенні рятувальників бідося навіть намагалася заповзти на дерево – вона панічно боялася людей", – зазначають вони.

Налякану молоду куницю відвезли до ветеринарної клініки. Лікарі спростували припущення, ніби тварину могли травмувати інші звірі, вона потрапила в ДПТ або падала з великої висоти.

За допомогою рентгенівського дослідження фахівці побачили в тілі куниці металеві набої для стрільби.

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"Дуже сумно, бо світ, в якому сильні вбивають слабких заради розваги, далекий від прекрасного, доброго та справедливого, в котрому нам всім так хотілось би жити", – кажуть рятувальники.

За їхніми словами, наразі куниця перебуває у ветеринарній клініці, де їй надають необхідну допомогу. Очікується, що звірятко незабаром повністю одужає і зможе повернутися у звичне для неї довкілля.

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У коментарі для "УП. Життя" пресслужба Національної поліції Києва повідомила, що станом на 28 листопада правоохоронці не отримували повідомлень про інцидент чи заяви про злочин щодо тварини.

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