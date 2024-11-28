"Панічно боялася людей": у Києві волонтери врятували куницю, в тілі якої був набій для стрільби
Волонтери врятували куницю, яку місцеві знайшли у столичному Парку партизанської слави.
Ветеринари виявили у тілі дикої тварини дріб – у неї, ймовірно, стріляли, розповіли в Команді порятунку тварин міста Києва.
Відвідувачі парку, які виявили куницю, припустили, що тварину покусали собаки, адже вона була надзвичайно агресивною до людей.
На відео, яким поділилися волонтери, видно, що тварина сидить на снігу біля стовбура дерева і шипить на людей, що намагаються наблизитися до неї.
Волонтери прибули на місце, аби допомогти дикій тварині.
"При наближенні рятувальників бідося навіть намагалася заповзти на дерево – вона панічно боялася людей", – зазначають вони.
Налякану молоду куницю відвезли до ветеринарної клініки. Лікарі спростували припущення, ніби тварину могли травмувати інші звірі, вона потрапила в ДПТ або падала з великої висоти.
За допомогою рентгенівського дослідження фахівці побачили в тілі куниці металеві набої для стрільби.
"Дуже сумно, бо світ, в якому сильні вбивають слабких заради розваги, далекий від прекрасного, доброго та справедливого, в котрому нам всім так хотілось би жити", – кажуть рятувальники.
За їхніми словами, наразі куниця перебуває у ветеринарній клініці, де їй надають необхідну допомогу. Очікується, що звірятко незабаром повністю одужає і зможе повернутися у звичне для неї довкілля.
У коментарі для "УП. Життя" пресслужба Національної поліції Києва повідомила, що станом на 28 листопада правоохоронці не отримували повідомлень про інцидент чи заяви про злочин щодо тварини.
Раніше в Києві засудили 56-річну жінку, яка викинула власного кота з 8 поверху. 18-річна тварина померла внаслідок отриманих травм.