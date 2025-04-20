Роками страждала від опіків: київські волонтери врятували домашню черепаху зі зруйнованим панциром

Волонтери кажуть, що панцир тварини вже не відновиться

Київські зооволонтери врятували черепаху, яка багато років зазнавала безперервної шкідливого впливу лампи. Через неправильний догляд тварина страждала від болю, адже її панцир частково зруйнувався внаслідок численних опіків.

Історію хворого плазуна розповіли в Команді з порятунку тварин Києва (Kyiv Animal Rescue Group).

Активісти отримали виклик із проханням допомогти черепасі, яку знайшли у квартирі померлого дідуся. Знайомі чоловіка розповіли, що той дуже любив свою домашню улюбленицю, але, ймовірно, не знав, як правильно за нею доглядати.

Фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook Фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

Протягом років тварина страждала від лампи, яку розмістили впритул до акваріума. Через дію світла черепаха постійно страждала від опіків, що майже повністю зруйнували її панцир. Волонтери не виключають, що захисна оболонка плазуна також була зламана чи травмована в інший спосіб.

РЕКЛАМА:

"Результати жахливі, їх можна побачити на фотографіях.

Кістяні пластини тепер заміщенні сполучною тканиною, черепаха страждала так, ймовірно, протягом багатьох років, і не могла розповісти, як їй боляче", – прокоментували рятівники.

Наразі черепаха перебуває під опікою зооволонтера, однак її панцир відновити не вдасться. Однак у Команді порятунку тварин запевняють, що після загоєння опіків плазун більше не страждатиме від постійного болю.

Активісти наголосили, що за утримання вдома водних черепах потрібно забезпечити для них належні умови:

акваріум розміром понад 150 літрів;

відповідний склад корму, який міститиме достатню кількість кальцію та мікроелементів;

правильне розміщення лампи необхідного типу – ультрафіолетова, що сприяє виробленню вітаміну D, а також інфрачервона для тепла, які слід ставити за щонайменше 25 сантиметрів від житла тварини.

"Якщо заводите тваринок, особливо екзотичних видів, завжди маєте знати, як правильно доглядати за ними", – зауважили волонтери.

Раніше ми розповідали, як поводитися, якщо побачили на дорозі черепаху.