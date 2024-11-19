На Київщині викрили медиків, які за 12 тисяч доларів "лікували" призовників для відстрочки

Медиків з Київщини затримали під час отримання хабара

Правоохоронці викрили завідувачку відділення неврології та нейрохірургії та лікаря-травматолога з однієї з лікарень Київщини. Медиків підозрюють у фальсифікації історії хвороб чоловіків призовного віку.

За свої "послуги" вони вимагали 12 тисяч доларів, розповіли в Офісі генерального прокурора.

Затримані намагалися допомогти військовозобов’язаним уникнути призову на службу на підставі фіктивної інвалідності, повідомили в Службі безпеки України.

Фото: Служба безпеки України/Офіс Генерального прокурора/Facebook Фото: Служба безпеки України/Офіс Генерального прокурора/Facebook Фото: Служба безпеки України/Офіс Генерального прокурора/Facebook Фото: Служба безпеки України/Офіс Генерального прокурора/Facebook Фото: Служба безпеки України/Офіс Генерального прокурора/Facebook Фото: Служба безпеки України/Офіс Генерального прокурора/Facebook

"Далі фальшивки передавали до центру медико-соціальної експертизи, де клієнтам "підтверджували діагнози" та призначали групу інвалідності", – пояснили незаконну схему правоохоронці.

РЕКЛАМА:

За даними ОГП, медики розпочали фіктивне лікування "пацієнта", але їх затримали під час отримання частини хабара в розмірі 3 тисяч євро.

Крім того, підозру також отримали колишня голова і троє посадовців міжрайонної МСЕК Львова, які видавали чоловікам медичні довідки про непридатність до військової служби.

Завдяки цьому за межі країни безпідставно виїхали щонайменше п’ятеро осіб, кажуть в Офісі генпрокурора.

В Одесі правоохоронці затримали двох завідувачів відділень міських медзакладів, секретаря голови МСЕК та чотирьох цивільних за сприяння ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон.

"Лікарі виготовляли фальшиві медичні документи, що дозволяли ухилятися від військової служби, а співробітниця МСЕК забезпечувала позитивні рішення комісії. Сума винагороди за такі «послуги» коливалася від 4 500 до 6 000 доларів США" – зауважили правоохоронці.

Читайте також : Реформа МСЕК: уряд змінив систему визначення інвалідності

Усім фігурантам повідомили про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями Кримінального кодексу:

перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань – ч. 1 ст. 114-1;

незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою – ч. 3 ст. 332;

зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб – ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2;

службове підроблення – ч. 1 ст. 366.

"Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Слідчі дії тривають, встановлюється коло причетних осіб та клієнтів", – додали в прокуратурі.

Раніше стало відомо, що СБУ розслідує справу про можливе фіктивне працевлаштування військовозобов'язаних чоловіків у "Львівський облавтодор".

Наприкінці жовтня 2024 року суд обрав запобіжний захід для лікаря "Одеської обласної клінічної лікарні", який залучив 12 медиків для надання "платних послуг" для уникнення мобілізації.