Реформа МСЕК: уряд змінив систему визначення інвалідності

У МОЗ очікують, що нова система буде простішою для пацієнтів

Уряд підтримав реформу системи МСЕК в Україні – на її місце із січня 2025 року прийде оцінювання повсякденного функціонування людини на базі багатопрофільних лікарень.

15 листопада Кабінет Міністрів України ухвалив відповідну постанову, інформує Міністерство охорони здоров'я.

У відомстві виділили основні зміни, які передбачає реформа:

запровадження нового підходу до оцінювання функціонування людини;

спрощення для пацієнтів процесу встановлення або підтвердження статусу інвалідності;

доступність і фаховість оцінювання;

цифровізацію професу та антикорупційні заходи;

формування Центру оцінювання для оскарження висновків.

У МОЗ кажуть, що нова система має почати працювати вже з 1 січня 2025 року, однак чинними залишаються документи людей, які мають безстроковий статус інвалідності.

Для інших категорій людей з інвалідністю строк повторних оглядів продовжили на шість місяців. На цей період за українцями зберігаються права, раніше отримані документи, призначені виплати, пільги, соціальні послуги та відстрочки.

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"Виняток становлять особи на тимчасово окупованих територіях та особи з важкими станами здоровʼя за визначеним у постанові переліком.

Також оцінювання раніше за визначений попередньо строк може відбутись за запитом суду чи правоохоронних органів, зокрема в рамках кримінального провадження", – додали в Міністерстві охорони здоров'я.

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Раніше ми розповідали, що за нової системи функціонування людини будуть оцінювати експертні команди лікарів кластерних і надкластерних лікарень.

Такими вважають медзаклади, які, згідно з госпітальним плануванням, будуть надавати широкий спектр медичних послуг, зокрема фахівці там проводитимуть оцінку працездатності та реабілітацію пацієнтів.

"Лікарні будуть територіально рівномірно розташовані, і в одному закладі існуватиме декілька команд на кожен профіль справ.

За можливості справи будуть спрямовувати у профільні заклади: наприклад, оцінювання щодо новоутворення – до онкологічного закладу, оцінювання щодо психічних захворювань – до закладу цього профілю", – пояснюють у відомстві.

У МОЗ вважають, що нова система допоможе спростити процедуру встановлення статусу інвалідності – українцям не доведеться очікувати 120 днів лікарняного, як було раніше. Відтепер лікуючий лікар зможе направити на оцінювання одразу після встановлення діагнозу чи проведення втручання.

Крім того, лікарі експертної команди під час оцінювання не зможуть направляти на додаткові обстеження без вагомих причин більш як один раз.

Також нова система матиме електронний порядок документообігу – усі дії експертних команд фіксуватимуться в електронній системі, що має мінімізувати корупційні зловживання, кажуть у МОЗ.

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"Склад команд не буде сталим, як це було раніше. Тепер під кожний випадок формуватиметься індивідуальний склад експертної команди.

Адміністратор у закладі перевірятиме в електронній системі повноту отриманої справи та чи вірно система визначила спеціальності лікарів й форму розгляду згідно з критеріями. Після чого система визначатиме для справи профільну команду, яка має найближчий доступний час для проведення оцінювання", – зауважили у відомстві.

При цьому адміністратор команд не знатиме, до якої команди потрапить справа, а особисті дані лікарів та пацієнтів будуть приховані до дня оцінювання.

Рішення команди експертів можна буде оскаржити в Центрі оцінювання функціонального стану осіб – його планують створити найближчим часом. У МОЗ пояснили, що в Центрі працюватимуть лікарі різних закладів охорони здоров’я.

Раніше ми розповідали, як оцінюватимуть функціонування пацієнтів та хто здійснюватиме контроль за цим процесом.