Чи можуть мобілізувати людей з інвалідністю і чи залежить це від групи?

У законі про мобілізацію йдеться про умови призову на службу людей з інвалідністю

У законі про зміни умов мобілізації, який навесні ухвалила Верховна Рада, йдеться про те, що служити у війську зможуть особи з інвалідністю.

"Українська правда. Життя" розповідає, чи мобілізують людей, які мають інвалідність, і як підтвердити непридатність до військової служби.

Служба осіб з інвалідністю: які умови

Люди з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи не підлягають обовʼязковій мобілізації, однак можуть вступити до лав Збройних Сил за власним бажанням. Для цього вони мусять укласти контракт із ЗСУ.

При цьому осіб з інвалідністю не виключають з військового обліку, адже інвалідність не означає автоматичну непридатність до служби, пояснював "УП. Життя" адвокат Андрій Новак.

Тому, якщо людина не планує вступати до війська, їй доведеться оформити відстрочку і після закінчення терміну дії продовжувати відтермінування. Тобто, щоразу, як президент своїм указом продовжує воєнний стан і загальну мобілізацію.

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Для одержання відстрочки потрібно подати заяву з відповідними документами до ТЦК. Для людей з інвалідністю – це довідка медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), яка встановлює їхню групу.

З початку наступного року функції МСЕК будуть виконувати кластерні і надкластерні лікарні. Повноваження Центральної медико-соціальної експертної комісії передали Державному науково-дослідному інституту медико-соціальних проблем інвалідності.

Чоловіки від 25 до 50 років, які отримали ІІ або ІІІ групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, повинні повторно пройти медогляд, щоб підтвердити його висновки. Однак ця умова не стосується військовослужбовців – тих, хто отримав травми під час участі в бойових діях.

Як визначатимуть придатних та непридатних до військової служби?

Не мобілізують і громадян, яких визнала непридатними до військової служби військово-лікарська комісія (ВЛК).

В Україні скасували статус "обмежено придатний". Обмежено придатні військовозобовʼязані могли проходити службу, але з певними обмеженнями. До прикладу, служити лише у певних видах військ чи звільнятися від деяких завдань. Або ж могли проходити службу в мирний час, але під час воєнного стану ставали обмежено придатними.

Але автоматично до "придатних" чи "непридатних" військовозобовʼязаних не зараховуватимуть. Колишні обмежено придатні до служби мають повторно пройти військово-лікарську комісію до 4 лютого 2025 року.

За результатами огляду, військовозобов'язаних, яких визнали непридатними, виключать з військового обліку.

Якщо за станом здоровʼя і висновком ВЛК людину визнали тимчасово непридатною до військової служби на 6-12 місяців, то після завершення цього терміну вона зобов’язана знову пройти медкомісію. З допомогою цього перевірятимуть, чи тимчасово непридатні все ще не можуть служити у війську.

Водночас таким людям доведеться оформити відстрочку від призову. Упродовж періоду звільнення зі служби вони мають продовжувати відтермінування через ТЦК.

Колишні обмежено придатні до служби мають повторно пройти ВЛК упродовж 9 місяців LERAVALERA89/DEPOSITPHOTOS

Кого не зможуть мобілізувати за станом здоров’я?

Не призвуть військовозобов'язаних, які мають:

деякі інфекційні та паразитарні хвороби;

новоутворення;

певні хвороби крові та кровотворних органів ;

; певні хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин;

певні розлади психіки і поведінки;

певні хвороби нервової системи;

певні хвороби ока і придаткового апарату;

певні хвороби вуха та соскоподібного відростка;

певні хвороби системи кровообігу;

певні хвороби органів дихання;

певні хвороби органів травлення;

певні хвороби шкіри й підшкірної клітковини;

певні хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини;

певні хвороби сечостатевої системи;

вагітність, пологи та післяпологовий період;

певні вади розвитку, деформації й хромосомні порушення;

певні травми, отруєння.

Повний детальний список з хворобами і ступенями придатності, які їм відповідають, можна знайти у наказі Міноборони та в нашому попередньому матеріалі.