У Києві невідомі викинули двох екзотичних білок дегу на смітник: їх рятують зоозахисники
Центр порятунку диких тварин на Київщині прихистив двох білок дегу, яких знайшли на смітнику.
Невідомі викинули екзотичних гризунів у тісній клітці, але їх вчасно помітили небайдужі люди, розповіла "УП. Життя" очільниця центру Наталія Попова.
"Це сталося десь у Києві. Їх викинули на смітник у маленькій клітці. Хто викинув – невідомо. Важко сказати, у якому стані тварини. Сьогодні буде огляд лікаря", – сказала Наталія.
Дегу або чилійська білка – це дика екзотична тварина, яка мешкає в Андах. Зоозахисники кажуть, що білка дегу – точно не домашній улюбленець. Утім, до центру і раніше потрапляли представники цього виду, покинуті людьми.
"Не встигли ми зрадіти поверненню двох білочок до природи, як отримали двох нових підопічних. Ми вдячні небайдужим людям, котрі побачили цих білок і передали до нашого Центру, інакше вони би просто загинули на спеці", – кажуть працівники Центру.
Попереду на звірят чекає медичний огляд, а потім зоозахисники вирішуватимуть їхню долю.
Нагадаємо, дегу – це вид із родини восьмизубових, близький до шиншил та морських свинок. Цей гризун вважається ендеміком західних і центральних районів Чилі, мешкає на нижніх схилах Анд.
Зовні білка дегу нагадує піщанку, але має більші розміри. Зазвичай представники цього виду важать від 170 до 300 г і мають довжину від 325 до 440 мм з хвостом.
Хутро на спині та голові дегу – жовто-коричневе, а нижня частина тіла і лапи мають кремовий колір.
Нагадаємо, раніше у Києві знайшли кроликів, завʼязаних у сміттєвому пакеті: вижив лише один.