У Києві невідомі викинули двох екзотичних білок дегу на смітник: їх рятують зоозахисники

Центр порятунку диких тварин на Київщині прихистив двох білок дегу, яких знайшли на смітнику.

Невідомі викинули екзотичних гризунів у тісній клітці, але їх вчасно помітили небайдужі люди, розповіла "УП. Життя" очільниця центру Наталія Попова.

"Це сталося десь у Києві. Їх викинули на смітник у маленькій клітці. Хто викинув – невідомо. Важко сказати, у якому стані тварини. Сьогодні буде огляд лікаря", – сказала Наталія.

Wild Animals Rescue Center

Дегу або чилійська білка – це дика екзотична тварина, яка мешкає в Андах. Зоозахисники кажуть, що білка дегу – точно не домашній улюбленець. Утім, до центру і раніше потрапляли представники цього виду, покинуті людьми.

ВІДЕО ДНЯ

"Не встигли ми зрадіти поверненню двох білочок до природи, як отримали двох нових підопічних. Ми вдячні небайдужим людям, котрі побачили цих білок і передали до нашого Центру, інакше вони би просто загинули на спеці", – кажуть працівники Центру.

Попереду на звірят чекає медичний огляд, а потім зоозахисники вирішуватимуть їхню долю.

Нагадаємо, дегу – це вид із родини восьмизубових, близький до шиншил та морських свинок. Цей гризун вважається ендеміком західних і центральних районів Чилі, мешкає на нижніх схилах Анд.

Зовні білка дегу нагадує піщанку, але має більші розміри. Зазвичай представники цього виду важать від 170 до 300 г і мають довжину від 325 до 440 мм з хвостом.

Хутро на спині та голові дегу – жовто-коричневе, а нижня частина тіла і лапи мають кремовий колір.

Нагадаємо, раніше у Києві знайшли кроликів, завʼязаних у сміттєвому пакеті: вижив лише один.