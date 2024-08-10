Знайшли в окопі на Донеччині: як живе дика куниця Грізлі, яку військові врятували зі сходу

Українські захисники знайшли в одному з окопів на Донеччині виснажену маленьку куницю. Вона знайшла тимчасове житло в стінах притулку для тварин в Дніпропетровській області.

Як повідомляють у "Суспільному", дитинчаті куниці був усього тиждень, коли волонтери вивезли його з-під обстрілів на лінії фронту.

"Вона (куниця – ред.) лежала покинута в окопі, у неї ще навіть хутра не було на той момент. Як усі дикі тварини, вони не піддаються людському вихованню, годуванню. Тому вкрай рідко вони виживають. З трьох може вижити, наприклад, один", – розповів керівник притулку "Пегас" Савелій.

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Спершу дитинча не могло самостійно харчуватися, тому працівникам прихистку доводилося допомагати тварині.

"Вона навіть спала зі мною. Тривалий час, приблизно місяця, ми займалися виключно нею. Через кожну годину або дві, як маленьку дитину, доводилося годувати", – згадує волонтер.

Від перших днів перебування в притулку дитинча отримало ім’я. Куниця спершу гризла соску на пляшці, з якої її поїли водою, тому Савелій прозвав тварину Грізлі.

"Вона відгукується. Як тільки ми її кличемо: "Грізлі", вона приходить, розуміє, що до неї звертаються", – поділився чоловік.

Спершу маленьку Грізлі не вдалося поселити разом з іншими тваринами. На думку Савелія, причиною невдачі стало те, що куниці зазвичай не живуть у зграях. Тому Грізлі певний час проживала в будинку керівника притулку. Згодом для неї побудували просторий вольєр.

Як розповідає Савелій, 4-місячна тварина гарно харчується – її раціон підібрали так, аби він був якомога більш схожий та різноманіття їжі, яку куниці мають в дикій природі. Зокрема, Грізлі ласує курчатами, рибою та ягодами.

Однак їжу вона не отримує задарма – працівники притулку намагаються привчити її полювати, тому підвішують продукти, аби Грізлі докладала зусиль, аби їх отримати.

За словами Савелія, куниця цікавиться іншими тваринами в прихистку, але не нападає на них.

Навесні наступного року Грізлі планують випустити в дику природу.

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