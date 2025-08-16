На Київщині покарали чоловіка, через якого собака потрапив у капкан

У Горенці на Київщині місцеві жителі знайшли собаку з травмами, які той отримав через потрапляння в капкан. Через жорстоке поводження з твариною затримали чоловіка – на нього склали адміністративний протокол.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Київської області.

Правоохоронці дізналися про інцидент із соцмереж, де знайшли відео, на якому селяни на одній з вулиць населеного пункту знаходять поранену тварину. Виявилося, що собака зазнав тілесних ушкоджень внаслідок потрапляння у капкан.

Тварині надали ветеринарну допомогу. У коментарі для "УП. Життя" у пресслужбі поліції розповіли, що до жорстокого поводження з собакою причетний місцевий житель, який не є власником тварини.

Причину встановлення капкана чоловік не пояснив. На нього склали протокол за частиною 1 статті 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

РЕКЛАМА:

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 3400 до 5100 гривень. Рішення про покарання місцевого мешканця ухвалюватиме суд.

Нагадаємо, на одному з пляжів Одещини чоловік намагався втопити в морі собаку. Знущання з тварини помітили небайдужі, які втрутилися і викликали поліцію.