З усієї сили жбурнув у брудну воду: на Рівненщині поліція шукає чоловіка, який знущався зі собаки

Поліція розшукує чоловіка та його знайомих, які були присутні під час інциденту

На Рівненщині поліція відкрила кримінальне провадження через жорстоке поводження з твариною.

Справу відкрили після оприлюднення в мережі відео, на якому чоловік з розмаху жбурляє собаку в воду.

Як повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини, ролик, на якому чоловік знущається з собаки, правоохоронці виявили 21 липня.

На відео видно, як на клондайку, де видобувають бурштин, стоїть група чоловіків, один з яких тримає в руках собаку. Під заохочення товаришів, один з яких каже "давай", той з розмахом жбурляє собаку у лунку з брудною водою.

Після цього пес вибігає з води і втікає, а присутні чоловіки сміються. Один з них зафільмував інцидент на відео.

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Наразі правоохоронці зареєстрували подію та розпочали пошуки зловмисників.

"За фактом жорстокого поводження із тваринами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частини 1 статті 299 Кримінального кодексу України", – йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Окрім цього, правоохоронці проводять перевірку щодо законності родовища та, відповідно, видобутку бурштину.

Нагадаємо, раніше ми писали, що протягом перших п’яти місяців 2025 року кількість справ щодо жорстокого поводження із тваринами зросла у 3,7 раза. Зокрема, у січні-травні 2025 року відкрили 386 кримінальних проваджень за статтею 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження із тваринами.