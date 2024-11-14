Закопували в землю батарейки та шприци: у Києві викрили організаторів незаконних сміттєзвалищ

Правоохоронці Києва викрили групу осіб, які створили незаконні сміттєзвалища під виглядом послуг із вивезення та утилізації відходів.

Зловмисники закопували в землю батарейки, лампи, шприци, також зберігали небезпечні рідини. Через це відбулося забруднення земельних ділянок площею понад 7000 метрів квадратних, повідомили в Київській міській прокуратурі.

Правоохоронці встановили, що шестеро людей незаконно вивозили відходи, зокрема небезпечні, під виглядом надання послуг із вивезення та утилізації сміття. Однак на це не мали відповідних ліцензій та устаткування.

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Зібране сміття вони накопичували на трьох земельних ділянках у селі Зазим’є та Шкарівка, що в Білоцерківському районі. Зокрема, там закопували батарейки, лампи, шприци, а небезпечні рідини просто завозили на ділянки.

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"Унаслідок цього відбулось забруднення земельних ділянок загальною площею понад 7000 метрів квадратних шкідливими для здоров’я людей і довкілля речовинами, а саме міддю, хромом, цинком, сурмою, фосфором, молібденом, нікелем, свинцем, що встановлено проведеними експертизами", – зауважили в Київській прокуратурі.

Забруднення землі заподіяло шкоди на понад 9,3 мільйона гривень, кажуть правоохоронці.

Під час обшуків поліціянти вилучили у зловмисників автівки, на яких перевозили відходи, а також документи, що підтверджують незаконну діяльність.

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Крім того, шістьом людям повідомили про підозру в забрудненні або псуванні земель речовинами, відходами та іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров’я людей або довкілля, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 239 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до п’яти років з обмеженням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Підозрюваним мають обрати запобіжний захід – прокурори проситимуть про заставу.

Нагадаємо, у лютому 2024 року невідомі злили нафтопродукти в Кирилівське озеро в Києві – правоохоронці розпочали досудове розслідування.