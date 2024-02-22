У Києві в міське озеро злили нафтопродукти: правоохоронці відкрили справу

Маслянисті плямі на поверхні озера "Кирилівське" в Оболонському районі Києва

В Оболонському районі Києва на поверхні озера "Кирилівське" виявили маслянисті плями з характерним запахом. За словами правоохоронців, це може свідчити про злив нафтопродуктів у воду.

Про забруднення водойми стало відомо із соціальних мереж, повідомляють у Київській міській прокуратурі.

Там зазначають, що після того, як фахівців відібрали зразки води для подальших досліджень, витік засипали спеціальним сорбентом.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил охорони вод водних об'єктів (ч. 1 ст. 242 ККУ).

Наслідки забруднення озера "Кирилівське" в Оболонському районі Києва Київська міська прокуратура

Як розповіла в коментарі "УП. Життя" речниця поліції Оболонського району Києва Христина Пятницька, про забруднення озера правоохоронці дізналися зі соцмереж 21 лютого. Тоді ж прибули на вказане місце.

"Буде призначена експертиза, щоб зрозуміти, чим забрудили озеро і яких збитків це завдало", – зазначила співробітниця пресслужби Київської міської прокуратури Ірина Винокурова.

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