На Київщині цілу ніч шукали п’ятирічного хлопчика, який вийшов з дому і не повернувся
На Київщині цілу ніч шукали п’ятирічного Сашка, який напередодні ввечері вийшов з дому і не повернувся.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій та в поліції Київщини.
Випадок стався у селищі Запрудка Вишгородського району 24 липня.
"Близько 21:50 до поліції надійшло повідомлення від матері дитини про те, що її малолітній син грався на території домоволодіння, однак вийшов з подвір'я на вулицю та попрямував в невідомому напрямку", – розповідають поліціянти.
На розшук хлопчика вирушили усі підрозділи поліції Київщини. До них також доєднались рятувальники, представники Збройних Сил та небайдужі жителі. Вони шукали дитину у селищі та на території біля нього, зокрема, за допомогою дрона.
Дитину знайшли вранці наступного дня. Як уточнили у коментарі "УП.Життя" в поліції Київщини, хлопчик був орієнтовно за 3 км від дому.
Відомо, що хлопчик всю ніч блукав околицями села. Пошукова група натрапила на його сліди і за ними намагалась зорієнтуватись, де саме його шукати.
"На щастя, жертвою злочину дитина не стала, наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує", – зазначили у поліції.
Як видно на фото служб, дитину передали рідним.
Нагадаємо, у червні подібний випадок стався в Івано-Франківській області, щоправда, там дитину шукали три доби.