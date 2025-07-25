На Київщині цілу ніч шукали п’ятирічного хлопчика, який вийшов з дому і не повернувся

Хлопчика передали рідним, з ним все добре

На Київщині цілу ніч шукали п’ятирічного Сашка, який напередодні ввечері вийшов з дому і не повернувся.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій та в поліції Київщини.

Випадок стався у селищі Запрудка Вишгородського району 24 липня.

"Близько 21:50 до поліції надійшло повідомлення від матері дитини про те, що її малолітній син грався на території домоволодіння, однак вийшов з подвір'я на вулицю та попрямував в невідомому напрямку", – розповідають поліціянти.

На розшук хлопчика вирушили усі підрозділи поліції Київщини. До них також доєднались рятувальники, представники Збройних Сил та небайдужі жителі. Вони шукали дитину у селищі та на території біля нього, зокрема, за допомогою дрона.

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Дитину знайшли вранці наступного дня. Як уточнили у коментарі "УП.Життя" в поліції Київщини, хлопчик був орієнтовно за 3 км від дому.

З хлопчиком все добре, його життю та здоров'ю наразі нічого не загрожує ДСНС

Відомо, що хлопчик всю ніч блукав околицями села. Пошукова група натрапила на його сліди і за ними намагалась зорієнтуватись, де саме його шукати.

"На щастя, жертвою злочину дитина не стала, наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує", – зазначили у поліції.

Як видно на фото служб, дитину передали рідним.

Нагадаємо, у червні подібний випадок стався в Івано-Франківській області, щоправда, там дитину шукали три доби.