На Закарпатті розшукали 2-річного хлопчика, який зник увечері 23 червня

У селі Розтоки на Закарпатті рятувальники знайшли загубленого 2-річного хлопчика. Його пошуки тривали всю ніч.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

За даними Головного управління ДСНС у Закарпатській області, дворічний Юрчик зник 23 червня близько 9-ї години вечора поки його батьки займалися хатніми справами. Дитина перебувала на подвір’ї біля будинку.

Через кілька годин, майже опівночі, до Служби порятунку надійшло повідомлення про зникнення хлопчика.

До пошуків Юрчика залучили 124 людей, 44 рятувальників, 6 одиниць техніки та безпілотні літальні апарати.

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"Зокрема долучилися гірські рятувальники, вільні від чергування пожежні-рятувальники місцевих підрозділів ДСНС, поліцейські, прикордонники, лісівники, загін швидкого реагування Червоного Хреста України та місцеве населення", – йдеться у повідомленні.

Хлопчика виявили 24 червня близько 6-ї години ранку. Його знайшли біля закинутої будівлі на околиці села та передали стурбованим батькам. Місцеперебування малюка виявили за допомогою сучасної техніки, наданої ДСНС шведськими партнерами.

Юрчику надали першу медичну допомогу, його стан здоров’я задовільний.

Нагадаємо, нещодавно на Прикарпатті знайшли 5-річного Кирила, якого шукали понад три доби. Хлопчик зник 17 червня під час прогулянки у лісі.