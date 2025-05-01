На Київщині водій таксі намагався викрасти 6-річну дівчинку, але вона змогла втекти

У селі Бишів на Київщині водій таксі силоміць посадив 6-річну дівчинку до свого авто, однак дитина зуміла відчинити двері та втекти.

Кривдника затримали, повідомляє поліція Київської області.

За словами правоохоронців, до них надійшло повідомлення про спробу викрадення 6-річної дитини водієм таксі.

Слідчі встановили, що дівчинка перебувала біля приватного будинку, коли до неї під’їхав автомобіль Peugeot.

Звідти вийшов незнайомець і силоміць заштовхав дитину в салон.

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На щастя, дівчинка не розгубилася, змогла відчинити двері та втекти.

Поліція знайшла і затримала 39-річного кривдника.

Слідчі Фастівського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на кримінальне правопорушення) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу.

Невдовзі йому оголосять про підозру та оберуть запобіжний захід.

Максимальна санкція статті передбачає 5 років увʼязнення.

Нагадаємо, раніше на Київщині затримали групу зловмисників, які через вигаданий борг викрали однорічну дитину в її матері.