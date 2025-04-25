У Тернополі таксист намагався зґвалтувати неповнолітню пасажирку: його судили

У Тернополі судили 35-річного водія таксі, який намагався зґвалтувати неповнолітню пасажирку.

Інцидент стався пізно ввечері 3 серпня 2023 року, повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі.

Дівчина була у друзів і через застосунок "Uklon" замовила таксі, щоб доїхати додому. Машина приїхала в район Нового Світу.

Таксист довіз її за потрібною адресою, але замість того, щоб просто відпустити пасажирку, заблокував двері, почав цілувати її і торкатися. Підлітка завмерла від страху й не знала, що робити.

Її врятував дзвінок мами: жінка занепокоїлася, що донька досі не вдома, і зателефонувала. Після цього потерпіла змогла вибратися з машини.

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Дівчина розповіла про домагання сестрі й матері, а родина одразу звернулася до поліції. Таксиста затримали за кілька годин.

У суді чоловік частково визнав свою провину. Суд врахував, що він має на утриманні неповнолітню дитину та раніше не був судимий.

Водію призначили покарання – 5 років позбавлення волі.

Вирок поки що не набув чинності, тож кривдник може подати апеляцію.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті судили чоловіка, який зґвалтував 14-річну сестру своєї дівчини. Також там затримали батька-вихователя будинку сімейного типу, якого підозрюють у зґвалтуванні трьох дітей, зокрема 10-річної дівчинки.