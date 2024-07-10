На місці загибелі фоторепортера Макса Левіна на Київщині встановили пам’ятну табличку

На памʼятній табличці розміщено QR-код, який веде на сторінку з біографією фотографа

7 липня, у день народження фотографа-документаліста Макса Левіна, на місці його загибелі в лісі між Гутою Межигірською та Мощуном на Київщині встановили меморіальну табличку.

Про це повідомили в громадській організації "Фонд Памʼяті Макса Левіна".

Друзі та колега фоторепортера Маркіян Лисейко зазначив, що встановлення таблички було важливим жестом пам'яті. На табличці розміщено QR-код, який веде на сторінку з біографією фотографа.

«Тут – це останнє, що Макс бачив, що відчував. Цей ліс – він, у принципі, не змінився, тільки тепліше стало», – сказав Лисейко.

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Ініціаторами встановлення таблички виступили друзі та колеги Макса, які створили громадську організацію "Фонд Пам'яті Макса Левіна". Колеги-журналісти вважають, що питання меморіалізації загиблих від російсько-української війни має обговорюватись у суспільстві.

«Якщо у кожному місці ставити меморіальні таблички, це може виглядати неприродньо. Це має бути пам'ятний камінь, на якому вибиті роки життя», – додав фотограф Олександр Ратушняк.

Нагадаємо, Макс Левін та його друг, фотограф і військовий Олексій Чернишев, загинули 13 березня 2022 року від рук російських військових. Їх вбивство розслідується як воєнний злочин.

Документальні роботи Левіна були присвячені війні в Україні. У день своєї загибелі Макс поїхав до Гути-Межигірської аби документувати наслідки російської агресії. Зв’язок з фотографом зник в момент, коли він залишив свою машину в селі й пішов у бік села Мощун з українським військовим. Саме в цей момент там почались інтенсивні бойові дії і Марк загинув через 2 постріли зі стрілецької зброї. Його тіло знайшла поліція 1 квітня після тривалих пошуків.

Макс Левін народився 7 липня 1981 року на Київщині. З 15 років мріяв стати фотографом і після навчання в КПІ працював фотожурналістом. Він співпрацював з багатьма українськими та міжнародними виданнями, зокрема LB.ua, Reuters, BBC, Associated Press, Hromadske та іншими.

Разом з Маркіяном Лисейком у 2014 році він заснував проект AFTER ILOVAISK, який розповідав про події серпня 2014 року.

Окрім журналістської діяльності, Макс також створював фото- та відеопроєкти для гуманітарних організацій, таких як ВООЗ, ООН, UNICEF та ОБСЄ.