На Київщині жінка побила собаку сокирою: в поліції відкрили кримінальне провадження

У Гатному на Київщині 80-річна жінка побила собаку сокирою. Чотирилапий втратив багато крові, але зміг утекти.

За фактом насильства щодо тварини правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про випадок знущання з тварини розповіла волонтерка, працівниця громадської організації "Захист тварин "Плюшка" Сніжана Бугрік.

За її словами, 80-річна мешканка Гатного, ймовірно, намагалася вбити собаку сокирою. Жінці вдалося лише завдати чотирилапому поранень, через що той втратив багато крові. Попри травмовану лапу, пес зміг втекти.

На фото, яке опублікувала активістка, можна побачити плями крові на асфальті, які, вірогідно, належать пораненій тварині.

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Небайдужі звернулися по допомогу до зооволонтерів Команди порятунку тварин Києва, які доставили постраждалу тварину до ветеринарної лікарні.

Фото: Сніжана Бугрік Фото: Сніжана Бугрік Фото: Сніжана Бугрік

"Собака виглядає так, ніби просидів усе життя на ланцюгу. Шерсть на шиї стерта. [Сам] добрий, але нещасний.

Лапу зашили, завтра проведе день на крапельницях, бо треба поповнити втрату крові. Житиме", – розповіла жінка.

Волонтери також звернулися до правоохоронців Київської області, які прибули на місце події для з’ясування обставин інциденту.

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У коментарі для "УП. Життя" речниця поліції Київщини Яна Єрмоленко повідомила, що правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за статтею 299 Кримінального кодексу – жорстоке поводження з твариною. Відомості про це внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За словами Сніжани Бугрік, поранений собака більше не житиме в попередніх власників – йому шукають нову родину. Охочі забрати чотирилапого в родину можуть заповнити анкету.

Нагадаємо, в Києві судитимуть 30-річного чоловіка, який у присутності дитини бив собаку та змушував його їсти фекалії.