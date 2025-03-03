Бив і змушував їсти фекалії: у Києві чоловіка судитимуть за жорстоке поводження з собакою

У Києві повідомили про підозру чоловікові, який знущався з собаки

У Києві судитимуть 30-річного мешканця столиці, який у присутності малолітньої дитини знущався з собаки. Той бив тварину та змушував їсти фекалії, привчаючи до туалету.

Про це повідомляють Київська міська прокуратура та поліція Києва.

За даними поліцейських, наприкінці грудня минулого року на лінію "102" надійшло повідомлення від мешканки Києва. Жінка повідомила, що її колишній чоловік жорстоко поводився з собакою породи той-тер’єр.

На підтвердження своїх слів заявниця надала відеозапис, знятий їхньою спільною 8-річною дитиною. На ньому видно, як 30-річний чоловік б’є собаку та змушує його їсти фекалії.

"Досудовим розслідування встановлено, що чоловік, обурившись тим, що тварина справила природні потреби у невідведеному для цього місці, вирішив її провчити.

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Порушник силоміць утримував песика, тикав мордою об підлогу та вчиняв інші насильницькі дії, спричинивши собаці поранення підборіддя та носа", – розповіли у поліції Києва.

Тварина перебуває у притулку Київська міська прокуратура

Тоді собаку вилучили у власників та передали волонтерам, які опікувались здоров’ям тварини. Наразі той-тер’єр перебуває у спеціалізованому притулку.

Киянину повідомили про підозру за частиною 2 статті 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з твариною) та скерували обвинувальний акт до суду. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення.

Раніше ми розповідали, що на Закарпатті повідомили про підозру 37-річному чоловікові, який знущався з коня та бив його.