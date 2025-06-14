Активісти поскаржилися омбудсмену на російську мову на концерті Вєрки Сердючки в Києві: в артиста відповіли

Фото з концерту Вєрки Сердючки в 2023 році

Активісти звернулися до Уповноваженого із захисту державної мови зі скаргою на концерт Verka Serduchka & Band, який відбувся в Києві 13 червня. Під час заходу звучали пісні російською, цією ж мовою виконавець Андрій Данилко звертався до глядачів під час виступу.

Ролики з події в соцмережах опублікувала телеведуча та акторка Тала Каталай. На відео чути, як Вєрка Сердючка виконує старі хіти, зокрема російськомовні пісні "Ха-ра-шо" та "Дольче габана".

Відео, які зняли інші присутні на заході, свідчать, що щонайменше частину концертної програми також проводили російською.

Телеведучий та журналіст Віктор Дяченко заявив, що від імені громадської організації "Українська мова" звернувся зі скаргою на публічний захід російською до Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя.

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"Маю надію, що ми припинимо мімікрувати та чекати російську армію в Києві", – додав активіст.

У коментарі для "Української правди. Життя" у Вєрки Сердючки заперечили те, що він спілкувався російською на концерті.

"Андрій Данилко не використовував російської мови під час концерту. Вєрка Сердючка говорить на своєму локальному діалекті – полтавському суржику, що з першого дня було невід’ємною частиною цього образу", – стверджує PR-директор артиста.

Він зазначає, що під час заходу звучали композиції українською та англійською мовами, а також "декілька старих пісень в оригіналі".

Представники Андрія Данилка також заперечили порушення мовного законодавства, пославшись на Закон №2310-IX від 19.06.2023 року, який "не забороняє виконання авторських пісень російською мовою громадянами України, які не мають громадянства держави-агресора і не підпадають під інші обмеження".

"Позиція Андрія Данилка, який живе і працює в Україні, зрозуміла з перших днів війни, і не може викликати сумнівів. Йому на 50 років заборонено в’їзд до Росії, він активно підтримує ЗСУ, а також наших хлопців, які отримали поранення на фронті", – додали у виконавця.

Редакція звернулася за коментарем ситуації до мовного омбудсмена Тараса Кременя і чекає на відповідь.

Раніше жінка заявила, що в столичній книгарні-кав’ярні зазнала нападу після того, як зробила зауваження іншому відвідувачу через російську мову.