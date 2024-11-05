"Глумилися з української": у Києві жінка заявила про напад чоловіка після зауваження щодо російської

У Києві на жінку накинувся чоловік, якого вона попросила розмовляти українською

У київській книгарні-кав’ярні "Сенс" чоловік накинувся на жінку після того, як та зробила йому зауваження щодо використання російської мови. Вона написала заяву до поліції.

Як розповіла сама постраждала Катерина Косецька на Facebook, інцидент трапився ввечері 2 листопада. У книгарні вона була разом зі своїм хлопцем. За сусіднім столиком сиділи двоє чоловіків, які розмовляли між собою російською мовою.

"...що мене дуже здивувало, адже на дверях цього чудового закладу написане єдине ввічливе побажання – не послуговуватись російською. Через якийсь час я відреагувала й попрохала дотримуватись правил закладу й не спілкуватись мовою окупанта-агресора", – каже Катерина.

За словами жінки, вона це зробила "люб’язно" та не мала на меті створювати конфліктну ситуацію. Однак, як зазначає Катерина, чоловіки відреагували "агресивно" та "почали глумитися". Один із них заявив, щоб вона "учіла язикі".

"Зрештою, той, що сидів ближче, спершу обматюкав мене, а тоді почав погрожувати моєму хлопцю.

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Про всяк випадок, я спробувала зафіксувати це на камеру, але в той самий момент чоловік різко сильно схопив мене за ліву руку, силою вирвавши з неї телефон", – розповідає жінка.

Коли їй вдалося відібрати свій мобільний, його спробували відібрати ще раз.

Як розповіла Катерина "УП. Життя", вона хотіла припинити конфлікт, коли стало зрозуміло, що чоловікам байдуже на її прохання.

"Але через пару секунд чоловік, який атакував, різко обернувся і грубо обматюкав мене. Тоді підійшов мій хлопець і запитав, як той розмовляє з дівчиною. На це чоловік відразу почав наказувати йому сісти. Хлопець відмовлявся, тоді той почав казати, що посадить його силою.

Хлопець запитав, чи це погроза, а чоловік знову агресивно сказав "сядь", вказуючи пальцем. І саме в цей момент я почала знімати, бо це справді було погрозою", – повідомила постраждала.

Катерина стверджує, що чоловік поранив їй руку, коли намагався її викрутити.

"Мені дуже боляче дивитись на те, що на 11-му році війни є цивільні люди, які ще досі не дерусифікувались, які несуть у світ мову, якою вбивають наших громадян, мову, за допомогою якої катують наших військових і цивільних у полоні", – написала жінка.

Катерина розповіла, що синців на руці не залишилося, наступного дня вона вже не боліла.

"Було куди більше стресу", – зауважила вона.

Персонал книгарні, за словами жінки, втрутився вже після застосування сили. До цього за допомогою Катерина до них не зверталася.

Вона також повідомила, що подала заяву до поліції. Однак, за словами Катерини, правоохоронці не взяли покази у свідків. Проте вписали дані тих, хто наполіг на цьому самостійно.

У коментарі для "УП. Життя" поліція підтвердила факт подання заяви.

"Звернення зареєстроване. Зараз його розглядом займаються працівники Шевченківського управління поліції", – зазначили у пресслужбі.

У книгарні "Сенс" "УП. Життя" зазначили, що вони "заохочують людей спілкуватися та переходити на українську мову", а також "підтримують їх на цьому шляху".

"На жаль, закон не дає нам можливості забезпечити відсутність російської в просторі. Та ми завжди наголошуємо – українці мають говорити українською, а всього російського слід позбутися", – зазначили у "Сенсі".

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповів "УП. Життя", що у випадках порушення мовних прав варто писати скаргу до його Офісу.

"Крім цього фрагмента відео (опублікованого Катериною у Facebook – ред.), повної версії розмови, скарг чи звернень у нас, на жаль, нема.

Якщо порушуються мовні права, до нас пишуть негайно", – зауважив він.

За словами Креміня, попри те, що мову особистого спілкування закон не регулює, люди все одно мають право звертатися до омбудсмена, "пояснивши свою позицію".

Нагадаємо, в Одесі жінку вигнали з тренінгу після прохання перейти на українську.