У Римі створили Міжнародну коаліцію на підтримку української науки

На Конференції з відновлення України у Римі (URC2025) оголосили про створення Міжнародної коаліції з підтримки науки, досліджень та інновацій в Україні.

Тоді ж представили й підписали Римську декларацію про наміри щодо науки, досліджень та інновацій в Україні, повідомляє Міністерство освіти і науки.

Міністр Оксен Лісовий наголосив, що підписання декларації – це не просто формальність, а сильний сигнал довіри з боку міжнародної спільноти.

"Ми оновлюємо підходи до фінансування, підтримуємо молодих дослідників, розбудовуємо інноваційну інфраструктуру. Для нас це не тимчасова ініціатива, а стратегічний курс: зробити українську науку системною, відкритою та невіддільною частиною Європейського дослідницького простору", – каже Лісовий.

Створення коаліції має скоординувати зусилля держав, міжнародних організацій та інших партнерів для підтримки науки в Україні.

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Йдеться про спільну роботу над пріоритетами, фінансуванням, обміном знаннями та інтеграцією в глобальну наукову спільноту.

До коаліції вже приєдналися Україна, Італія, Європейський Союз, ЮНЕСКО, Австрія, Велика Британія, Данія, Іспанія, Німеччина, Польща, Португалія, Словаччина, Швеція, Хорватія та Програма розвитку ООН.

На тій же конференції Україна та Італія підписали Меморандум про взаєморозуміння, спрямовану на розвиток співпраці в галузях науки, досліджень та вищої освіти.

Він передбачає взаємодію в таких напрямках:

розвиток дослідницької інфраструктури;

галузі біотехнологій, біомедицини та нейронауки;

нові матеріали, "зелена" енергетика, екологія;

аграрний сектор та smart farming;

збереження культурної й архітектурної спадщини.

Меморандум уклали на 5 років з автоматичним продовженням.

У МОН кажуть, що він підтверджує послідовне зміцнення партнерства між Україною та країнами ЄС у галузі науки й інновацій у контексті післявоєнного відновлення.

Реалізація цього меморандуму не потребуватиме витрат бюджетних коштів – сторони домовились використовувати ресурси, які є.