У Міносвіти хочуть запровадити шефство військових бригад над університетами

Міністерство освіти і науки України пропонує запровадити шефство військових бригад над університетами. Таку новацію хочуть запровадити у рамках курсу "Основи національного спротиву".

Окрім теоретичної та полігонної складової, він передбачатиме безпосередню взаємодію військової частини з університетом.

Про це розповів міністр освіти та науки Оксен Лісовий в ефірі Радіо Хартія.

За його словами, це допоможе молоді поглибити їхні навички і знання про національний спротив, а також формуватиме світогляд.

Нині законом передбачена базова загальна військова підготовка в університетах, яка стартує з 1 вересня. Вона відрізняється від армійської.

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"Коли людина буде мобілізуватися до лав армії і готуватися до участі у бойових діях, вона проходитиме повноцінну, потужну БЗВП прямо перед своєю інтеграцією уже у військові підрозділи", – сказав міністр освіти.

Попередньо пропонується співпраця військових частин, які мають постійне місце дислокації у регіоні, де розташований університет, а також міжрегіональна співпраця.

"Не кожна бригада має такий рівень культури, що може працювати з університетом в рамках наших вимог. Тут же ж питання ще в ідеології, у формуванні ціннісних орієнтирів і в тому, щоб всі ми працювали в одному напрямку, били в одну ціль.

Друге – це, звичайно, використання матеріально-технічної бази військових частин. Це полігони, зброя, боєкомплект, інструктори. Це найголовніше – люди з бойовим досвідом", – поділився Оксен Лісовий.

На думку міністра, така співпраця дасть змогу вибудувати традицію, коли військова частина опікується одним або кількома університетами чи кілька військових частин – одним великим університетом. Це допоможе налагодити зв’язки, вкорінити свої традиції та долучити молодь до подій.

"Військові вшановують і своїх загиблих. Зовсім інакше вони ставляться до своїх поранених, до людей, які втратили здоров’я на війні. І це про залучення студентів до цих процесів, в тому числі і вшанування, меморіалізації на прикладі конкретної бригади", – пояснив Лісовий.

На ідею запровадити шефство військових бригад над вишами міністерство наштовхнула традиція деяких університетів опікуватися бригадами, у яких служать їхні випускники чи студенти, зокрема проводячи для них збори.

Раніше ми писали про створений в Україні полігон, де студенти проходитимуть військову підготовку.