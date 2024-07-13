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"Останньою волею було спочити в Україні": у Львові поховали прах одного з останніх командирів УПА

Анна Коваленко — 13 липня, 17:20
Останньою волею було спочити в Україні: у Львові поховали прах одного з останніх командирів УПА
Євген Штендера боровся в лавах УПА на Волині, був провідником Третьої окреми ОУН
Львівська міська рада

13 липня у Львові поховали прах сотника УПА Євгена Штендери. Він раніше емігрував до Канади, де помер у 2022 році у віці 99 років.

Як повідомили у Львівській міській раді, Євгена Штендеру, також відомого за псевдонімами "Прірва", "Зоряни" та "Нерв", поховали у родинному гробівці на Личаківському кладовищі поруч з прахом його доньки Софії.

"Пан Євген помер два роки тому, але його останньою волею було спочити в Україні. Сьогодні вона здійснилась. Вічна Памʼять!" зазначає мер Львова Андрій Садовий.

На церемонії поховання були присутні рідні Євгена Штендери – його наймолодша донька Надія, племінник Юрій та родина з Львівщини. Вшанувати пам’ять бійця УПА прийшли також представники місцевої влади, духовенство та громада міста.

Церемонія поховання упівця
Львівська міська рада
Священник під час поховання
Львівська міська рада
Родина померлого упівця
Львівська міська рада
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"Євген Штендера був з великого покоління бандерівців, присвятив усе своє життя боротьбі за незалежну Україну.

Ця людина – як згусток волі і енергії для боротьби за незалежну Україну. І в умовах сьогоднішньої російсько-української війни – це дуже важлива постать для вшанування і віддання йому останньої честі відповідного до військових традицій", – розповів кандидат історичних наук, президент фонду "Літопис УПА" Микола Посівнич.

Чим відомий Євген Штендера?

Чоловік народився 2 січня 1924 року в селі Волиця Барилова нинішнього Червоноградського району Львівщини. Освіту він здобув у львівській українській гімназії, пізніше навчався в Радехові та Сокалі.

У 1940 році долучився до Юнацтва ОУН. З весни 1943 року боровся в лавах УПА на Волині, де проходив військові вишколи.

Євген Штендера був військовим референтом радехівського повіту, надрайоновим Любачівського надрайону, провідником Третьої окреми ОУН (Холмщина і Підляшшя), а також командиром рейду УПА в Східну Пруссію взимку 1948 року.

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Чоловік емігрував до Канади в 1956 році, де протягом 25 років працював головним редактором видавництва "Літопис УПА". Євген Штендера – автор численних статей про українське підпілля, історію УПА та радянський період.

У 2010 році третій президент України Віктор Ющенко відзначив Євгена Штендеру Хрестом Івана Мазепи.

Нагадаємо, наприкінці червня в США на 93-му році життя помер український винахідник, науковець, меценат і діяч національної скаутської організації "Пласт" Любомир Романків.

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