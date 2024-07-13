"Останньою волею було спочити в Україні": у Львові поховали прах одного з останніх командирів УПА
13 липня у Львові поховали прах сотника УПА Євгена Штендери. Він раніше емігрував до Канади, де помер у 2022 році у віці 99 років.
Як повідомили у Львівській міській раді, Євгена Штендеру, також відомого за псевдонімами "Прірва", "Зоряни" та "Нерв", поховали у родинному гробівці на Личаківському кладовищі поруч з прахом його доньки Софії.
"Пан Євген помер два роки тому, але його останньою волею було спочити в Україні. Сьогодні вона здійснилась. Вічна Памʼять!" – зазначає мер Львова Андрій Садовий.
На церемонії поховання були присутні рідні Євгена Штендери – його наймолодша донька Надія, племінник Юрій та родина з Львівщини. Вшанувати пам’ять бійця УПА прийшли також представники місцевої влади, духовенство та громада міста.
"Євген Штендера був з великого покоління бандерівців, присвятив усе своє життя боротьбі за незалежну Україну.
Ця людина – як згусток волі і енергії для боротьби за незалежну Україну. І в умовах сьогоднішньої російсько-української війни – це дуже важлива постать для вшанування і віддання йому останньої честі відповідного до військових традицій", – розповів кандидат історичних наук, президент фонду "Літопис УПА" Микола Посівнич.
Чим відомий Євген Штендера?
Чоловік народився 2 січня 1924 року в селі Волиця Барилова нинішнього Червоноградського району Львівщини. Освіту він здобув у львівській українській гімназії, пізніше навчався в Радехові та Сокалі.
У 1940 році долучився до Юнацтва ОУН. З весни 1943 року боровся в лавах УПА на Волині, де проходив військові вишколи.
Євген Штендера був військовим референтом радехівського повіту, надрайоновим Любачівського надрайону, провідником Третьої окреми ОУН (Холмщина і Підляшшя), а також командиром рейду УПА в Східну Пруссію взимку 1948 року.
Чоловік емігрував до Канади в 1956 році, де протягом 25 років працював головним редактором видавництва "Літопис УПА". Євген Штендера – автор численних статей про українське підпілля, історію УПА та радянський період.
У 2010 році третій президент України Віктор Ющенко відзначив Євгена Штендеру Хрестом Івана Мазепи.
Нагадаємо, наприкінці червня в США на 93-му році життя помер український винахідник, науковець, меценат і діяч національної скаутської організації "Пласт" Любомир Романків.